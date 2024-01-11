Galatasaray Sivas'ta 2 puan kaybetti, Erden Timur basın toplantısı kararı aldı

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Okan Buruk: Biz bu değiliz, hakem de hata yapsa, eksik de olsak kazanmalıydık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Beraberlik bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kazanmak istiyorduk. Çok eksik geldik buraya ama bunların hiçbiri bahane değil” dedi.