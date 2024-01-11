Galatasaray Sivas'ta 2 puan kaybetti, Erden Timur basın toplantısı kararı aldı
Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düşen Galatasaray "hakem skandalları" nedeniyle basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Galatasaray zorlu Sivasspor deplasmanında 86'da yediği golle 1 puana razı oldu. Kerem Demirbay ilk yarı biterken attığı golle takımını öne geçirdi ancak maçın son bölümünde yaptırdığı penaltı 2 puana mal oldu.
Son 2 deplasman maçında 4 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışında lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düştü.
ERDEN TİMUR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yarın basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili yarın saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir." denildi.
Kerem Aktürkoğlu kırmızı karttan sonra zor sakinleştirildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU İLK KEZ KIZARDI
Kerem Aktürkoğlu 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü. 25 yaşındaki futbolcu saha kenarına gelirken 4. hakeme tepki gösterirken teknik direktör Okan Buruk oyuncusunu sakinleştirdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi