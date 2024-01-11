Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Sivasspor'a Galatasaray maçında puanı getiren taktik Hilal taktiği

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray'la 1-1 berabere kalarak rakibine şampiyonluk yolunda yara açan Sivasspor yeni hocası Bülent Uygun'la 2 maçta 4 puan topladı. Takım kaptanı Hakan Arslan maçın ardından "Hilal, Ay-Yıldız" taktiğiyle oynadıklarını söyledi.

    Sivasspor&#039;a Galatasaray maçında puanı getiren taktik Hilal taktiği
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sivasspor, Galatasaray maçıyla birlikte Süper Lig’de 19. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 1-1 berabere ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 7. beraberliğini elde etti. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı.

    Sivasspor, ligin ilk haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin 3. haftasında ise sahasında oynadığı Antalyaspor maçı 1-1 sona erdi.

    Kırmızı-beyazlılar 6. haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere, 7. haftada evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Yiğidolar, evinde 11. hafta Adana Demirspor ile 1-1 ve 13. haftada da Trabzonspor ile 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı.

    HİLAL, AY-YILDIZ TAKTİĞİ

    Sivasspor yeni hocası Bülent Uygun'la 2 maçta 4 puan topladı. Takım kaptanı Hakan Arslan maçın ardından "Hilal, Ay-Yıldız" taktiğiyle oynadıklarını söyledi.

    beIN Sports'a konuşan tecrübeli futbolcu, "Bülent hocamız Galatasaray'ı durdurma konusunda plan yaptı. Geçiş oyunlarına önem verdik. 5'li savunma, 3'lü orta saha 2'li forvet. Hilal, Ay Yıldızlı şekilde sahaya dizildik. İşimize yaradı bu taktik. Her maçın senaryosu farklı elbette" ifadelerini kullandı.

    BÜLENT UYGUN: HAYATIMDA BÖYLE KAOS YAŞAMADIM

    Bülent Uygun ise yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

    "Takımsal anlamda bazı sorunlarımız vardı. Ayrılmak isteyenler oldu. Maçtan önce ben hayatımda bu kadar çok kaosu bir arada yaşamadım. Bunları açıklarız. Rakibi analiz ettik. Onu düşünerek, hiç oynamadıkları bir sistemi çocuklara anlattım ve onlar da çok iyi yerine getirdi. 1-2 pozisyon verdik, biz de pozisyona girdik. Maçtan 3 puanla ayrılabilecek pozisyonları bulduk.

    Eksiklerimiz çoktu, bizim için önemli eksiklerdi. Buna rağmen puanı almak önemli. Sadece seyircilerimizden şunu istiyorum, kombinelerinizi alın. Sivasspor'a hep birlikte sahip çıkacağız. Ondan sonra da başarıdan başarıya inşallah birlikte koşacağız."

    GİTMEK İSTEYENLER OLDU

    "3 gün sonra maç var, bugün sabah gitmek isteyenler oldu. Sözleşmesini feshettiler. 3 gün sonra maça çıkacağız. Ara dönem yok. Ummadığımız ve istemediğimiz durumlar yaşadık. Bunu bir an önce çözüme kavuşturacağız. Birlikte güzel bir planlama yapacağız."

    Sivasspor'a Galatasaray maçında puanı getiren taktik Hilal taktiği

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SivassporBülent UygunHakan Arslan
    Haberler > Spor > Sivasspor'a Galatasaray maçında puanı getiren taktik Hilal taktiği
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Beşiktaş yönetimi Victor Ruiz'in tazminatını faiziyle ödedi - SporBeşiktaş yönetimi Victor Ruiz'in tazminatını faiziyle ödediAslan deplasmanda yine kayıp! Kerem Demirbay maça damga vurdu (Sivasspor - Galatasaray: 1-1 Maç Sonucu) - SporAslan deplasmanda yine kayıp! Kerem Demirbay maça damga vurdu (Sivasspor - Galatasaray: 1-1 Maç Sonucu)Mame Thiam Kayserispor'dan ayrıldı! Senegalli golcü İstanbul'a geri döndü - SporMame Thiam Kayserispor'dan ayrıldı! Senegalli golcü İstanbul'a geri döndüBeşiktaşlı Colley ölümden döndü! Gambiya Milli Takımı uçağından korkunç anlar - SporBeşiktaşlı Colley ölümden döndü! Gambiya Milli Takımı uçağından korkunç anlarGalatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor! Okan Buruk'tan Ali Turap sürprizi - SporGalatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor! Okan Buruk'tan Ali Turap sürpriziTFF'den bir yenilik daha! Türkiye Kupası formatı değişti - SporTFF'den bir yenilik daha! Türkiye Kupası formatı değiştiKonyaspor Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hayatını kaybeden milli futbolcu duygulandırdı - SporKonyaspor Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hayatını kaybeden milli futbolcu duygulandırdıFenerbahçe'de moralleri bozan sakatlık! Yıldız oyuncunun arka adalesi yırtıldı - SporFenerbahçe'de moralleri bozan sakatlık! Yıldız oyuncunun arka adalesi yırtıldıFutbolun efsane ismi Eriksson kansere yakalandı - SporFutbolun efsane ismi Eriksson kansere yakalandıAvustralya Açık'ta yarışan Zeynep Sönmez gururlandırdı, Rus rakibini devirip finale kaldı - SporAvustralya Açık'ta yarışan Zeynep Sönmez gururlandırdı, Rus rakibini devirip finale kaldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...