Sivasspor'a Galatasaray maçında puanı getiren taktik Hilal taktiği

11 Ocak 2024 19:50 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 19:54

Sivasspor, Galatasaray maçıyla birlikte Süper Lig’de 19. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 1-1 berabere ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 7. beraberliğini elde etti. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin 3. haftasında ise sahasında oynadığı Antalyaspor maçı 1-1 sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar 6. haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere, 7. haftada evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Yiğidolar, evinde 11. hafta Adana Demirspor ile 1-1 ve 13. haftada da Trabzonspor ile 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı.

HİLAL, AY-YILDIZ TAKTİĞİ

Sivasspor yeni hocası Bülent Uygun'la 2 maçta 4 puan topladı. Takım kaptanı Hakan Arslan maçın ardından "Hilal, Ay-Yıldız" taktiğiyle oynadıklarını söyledi.

beIN Sports'a konuşan tecrübeli futbolcu, "Bülent hocamız Galatasaray'ı durdurma konusunda plan yaptı. Geçiş oyunlarına önem verdik. 5'li savunma, 3'lü orta saha 2'li forvet. Hilal, Ay Yıldızlı şekilde sahaya dizildik. İşimize yaradı bu taktik. Her maçın senaryosu farklı elbette" ifadelerini kullandı.

BÜLENT UYGUN: HAYATIMDA BÖYLE KAOS YAŞAMADIM

Bülent Uygun ise yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Takımsal anlamda bazı sorunlarımız vardı. Ayrılmak isteyenler oldu. Maçtan önce ben hayatımda bu kadar çok kaosu bir arada yaşamadım. Bunları açıklarız. Rakibi analiz ettik. Onu düşünerek, hiç oynamadıkları bir sistemi çocuklara anlattım ve onlar da çok iyi yerine getirdi. 1-2 pozisyon verdik, biz de pozisyona girdik. Maçtan 3 puanla ayrılabilecek pozisyonları bulduk.

Eksiklerimiz çoktu, bizim için önemli eksiklerdi. Buna rağmen puanı almak önemli. Sadece seyircilerimizden şunu istiyorum, kombinelerinizi alın. Sivasspor'a hep birlikte sahip çıkacağız. Ondan sonra da başarıdan başarıya inşallah birlikte koşacağız."

GİTMEK İSTEYENLER OLDU

"3 gün sonra maç var, bugün sabah gitmek isteyenler oldu. Sözleşmesini feshettiler. 3 gün sonra maça çıkacağız. Ara dönem yok. Ummadığımız ve istemediğimiz durumlar yaşadık. Bunu bir an önce çözüme kavuşturacağız. Birlikte güzel bir planlama yapacağız."