Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi Bülent Uygun'dan "delikanlı hakem istiyoruz" sözleri

9 Ocak 2024 18:15 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 18:18

Takımın başına Bülent Uygun'u getirdikten sonra ilk maçında ezeli rakip Kayserispor'u deplasmanda 3'leyen Sivasspor'da gözler perşembe günü oynanacak Galatasaray maçına çevrildi.

REY MANAJ KART CEZALISI

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Bülent Uygun "Galatasaray takımına gelince de şu anda ligi iki takım forse ediyor ve bunların arasındaki hücumsal formatta ve topa hükmetme anlamında en iyi takımlardan bir tanesine karşı oynayacağız.

Eksiklerimiz var. Birçok sakatlığımız var. Hastalıklarımız var ve sakatlıktan çıkıp antrenman yönünden hazır olmayan arkadaşlarımız var ama kim olmazsa olmasın ya da ne olursa olsun biz Sivasspor olarak sahadaki duruşumuz, oyun anlayışımız, oyun felsefemiz, kazanma adına sahadaki mücadelemizle yerimizi alacağız. Yiğidomuza yakışır bir şekilde, taraftarımızın desteğiyle, alnımızın akıyla, Allah'ın izniyle inşallah kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” diye konuştu.

"HAKEMLERİN 150 BİN LİRA MAAŞ ALMASINI SAĞLADIM

Bir gazetecinin, 'Galatasaray maçı Sivasspor için ayrı bir önem taşıyor. Geçen sene Türk futbol tarihine geçen ofsaytımsı bir gol hikayesi var. Maça ayrı bir duyguyla mı çıkılacak?' şeklindeki sorusuna Bülent Uygun şu cevabı verdi:

"Hatalara bakarak, hatalarla beslenmeyi sevmem. Ama ülkemizdeki yıllardan beri proje söyleyen, proje anlatan, olması gerekeni anlatan, yapılması gerekeni anlatan bir insanım. Kimilerinin bir şekilde hoşuna gitmiyor. Çünkü doğruları söylemek mi hoşuna gitmiyor ya da bizim söylediklerimizin mi hoşuna gitmiyor, bunu da bilmiyorum. Bazıları futbolun içerisinde kalalım durumunda, futbolun paydaşlarıdır hakemlerimiz. Bizim en önemli unsurlarımızdır. Baş tacımız taraftardır. Hakemler, futbolcular, antrenörler bu işin baş mimarlarıdır. Dolayısıyla herkesin sorunlarını çözmek gerekiyor. Ama aynı hatayı yıllardan beri yapmak ve ortaya koymaktan yorulmayan bir sistem var.

"HAKİM GİBİ MAÇA HAKİM OLSUNLAR"

Bu sistemi kim yapıyor bilmiyorum. Kim nasıl dizayn ediyor onu da bilmiyorum. O zamanlar bir hata olmuştur. Kişiler hata yapar. Kurumların bir suçu olmaz. Hakemin kardeşlerimizin Türkiye'de profesyonel olmasını sağlayan antrenör benim. Onların profesyonel olup, bugün 150 bin lira maaş almasını sağlayan teknik direktör benim. Niye, onlar daha iyi yönetilsin, iyi analiz yapsın. Gerçekten hakim gibi maça hakim olsunlar. Adaletli olsunlar, gördüğünü çalıp kimseyi kimseye ezdirmeden, doğru maç yönetsinler diye. Onu mücadele etsinler. Ben Türk futbolunun iyiliği, gençlerimizin geleceği için mücadele etmeye devam edeceğim. Maçımız her rakip bizim için çok önemli. Her rakip birbirinden daha zor. Eksikliklerimizi hissettirmeden sahada kendi adımıza çıkıp kazanmak adına her şeyimizi vereceğiz” yanıtını verdi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Dayanışma Derneği Sivas Şubesi, antrenman öncesi Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve futbolcularla bir araya gelerek çiçek ile baklava ikram etti.

SAMU SAİZ AYRILIYOR MU?

Bülent Uygun, Samu Saiz’in takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberlerle ilgili de şunları dile getirdi:

“Ben yönetime herhangi bir rapor sunmadım. Bu konuyla alakalı yönetimimiz zaten kendi değerlendirmelerini bu konularda yapar. Bu konular benim çok ilgi alanıma girmiyor. Ben sadece takımımızın prensipleri doğrultusunda, takım sistemi doğrultusunda yapılması gerekenleri, alınması gereken transfer politikasıyla eksiklerimizi anlatacağım. Bütün fedakarlığı yapacak olan yönetimimizdir. 4-5 transfer istiyoruz. Eksiklerimiz var. Takımdan belki ayrılacaklar var. Ama bunları özellikle Samsun maçından sonra masaya yatırıp bu konuyla ilgili kararımızı hep beraber vereceğiz.”

ZORBAY KÜÇÜK YORUMU: DELİKANLI HAKEM İSTİYORUZ

Sivasspor - Galatasaray maçına hakem Zorbay Küçük’ün atanmasıyla alakalı görüşlerini bildiren kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, “Adil, hakkaniyetli, gördüğünü çalan, cesur, delikanlı hakem istiyoruz. Tüm Türkiye bunu istiyor. Gördüğünü verecek, hakimsiniz. Sonucunda Sivasspor'un hakkını da kimseye zaten yedirme yönetimimiz. Biz de sahada kimsenin hakkımızı yemesini istemiyoruz. Çıkacağız, futbol adına güzellikler yapacağız. Korkaklar asla kazanamaz.

Dolayısıyla herkes cesurca maçını yönetecek. Esaretlerini kıracaklar. Çünkü arada bir C harfi var. Cesaretleriyle kendi camialarının karakterlerini sahaya yansıtacaklar. Yoksa onlar da bir ömür boyu bu şekilde eleştirilmeye, bir sürü şekilde de cezalandırılmaya mahkum kalacak” diye konuştu.

GALATASARAY'DA SİVASSPOR HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.