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    Bülent Uygun 3 puanla başladı! Sivasspor, Kayserispor'u farklı geçti

    Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk olan Sivasspor, sahadan 3-1 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü. Yaklaşık 15 sene sonra Sivasspor'a geri dönen Bülent Uygun, ilk maçından zaferle ayrıldı.

    Bülent Uygun 3 puanla başladı! Sivasspor, Kayserispor&#039;u farklı geçti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bülent Uygun yönetiminde ilk maçına çıkan Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

    Zorlu deplasmandan 3 puanla dönen Yiğidolar, 24 puanan ulaşarak 10. sıraya yükseldi.

    Üst üste üçüncü yenilgisini alan Kayserispor ise 29 puanla 4.sırada bulunuyor.

    KAYSERİSPOR 1-3 SİVASSPOR ÖZET

    16. dakikada Kayserispor atağında Karimi'nin pasında sol çapraz ceza sahası içerisinde Cardoso'nun vole vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

    24. dakikada Sivasspor öne geçti. Kendi yarı alandan aldığı topla hareketlenen ve rakiplerini geçerek sol taraftan ceza sahasına giren Barrow'un içeriye sert ortasında Arif Kocaman'a çarpan top kalecinin solundan ağlara gitti: 0-1

    29. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan Sivasspor'da topla buluşan Charisis'in sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt uzanarak topu kornere çeldi.

    42. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Morte'nin ceza sahasına gönderdiği pasta, penaltı noktası üzerinde Bahoken'in topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu: 1-1

    61. dakikada Bahoken'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Karimi'nin sol ayağının üstüyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

    84. dakikada Karimi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada altı pas üzerinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

    89. dakikada ceza sahası içerisinde Attamah'ın müdahalesiyle Manaj yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi penaltıya hükmetti.

    90+3 dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Manaj meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-2

    9+8. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Kontra atakta ceza sahasına giren Kvet'in pasında altı pas üzerinde topla buluşan Manaj meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3

    Bülent Uygun 3 puanla başladı! Sivasspor, Kayserispor'u farklı geçti

    KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇ KADROLARI

    Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 90+9 Talha Sarıarslan), Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Bahoken, Morte (Dk. 80 Ramazan Civelek), Cardoso, Thiam

    Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Appindangoye , Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saiz (Dk. 65 Emre Gökay Dk. 90+5 Keita), Barrow (Dk. 90+5 Camara), Koita (Dk. 65 Kvet), Manaj

    Goller: Dk. 24 Arif Kocaman (kendi kalesine), Dk.90+3 (Penaltıdan) ve Dk. 90+8 Manaj (Sivasspor), Dk. 42 Bahoken (Kayserispor)

    Sarı kartlar: Dk. 8 Appindangoye, Dk. 73 Kvet , Dk. 90+6 Manaj (Sivasspor), Dk. 28 Gökhan Sazdağı, Dk. 63 Bahoken, Dk. 90+4 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+5 Attamah) (Kayserispor)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KayserisporSivassporSüper Lig
    Haberler > Spor > Bülent Uygun 3 puanla başladı! Sivasspor, Kayserispor'u farklı geçti
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