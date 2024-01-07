Bülent Uygun 3 puanla başladı! Sivasspor, Kayserispor'u farklı geçti

Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaştı! Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe 7 eksikle İstanbulspor'a konuk oluyor (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi Fatih Karagümrük oldu

Galatasaray, Konyaspor'u ağırlıyor! Icardi'nin yerine oynayacak golcü belli oldu

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