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    TFF kararını verdi, ertelenen Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray o şehre gidecek

    Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı çeşitli nedenlerden dolayı ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun dev finali bu kez Türkiye'de oynatmak istediği öğrenildi. Maç için 2 şehir ön plana çıktı.

    TFF kararını verdi, ertelenen Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray o şehre gidecek
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa için harekete geçti.

    Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde 29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan dev maç, yaşanan anlaşmazlıklar sonrası ileri bir tarihe ertelenmişti.

    İki takım da TFF ile yaptığı ortak toplantı sonrası maça çıkmadan Türkiye'ye dönmüştü.

    TFF kararını verdi, ertelenen Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray o şehre gidecek

    SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

    Süper Kupa maçını yurt dışında oynamak istemeyen Fenerbahçe ve Galatasaray, TFF'ye 3 şehir önerdi.

    Sosyal medyada yapılan anketlerde sporseverlerin Samsun ve Ankara tercihlerini göz önünde bulunduran takımlar maçın görkemli bir tören içinde bu iki şehirden birinde oynamasını istiyor.

    TFF'nin sıcak baktığı Samsun ve Ankara için gelecek haftalarda bir adım atılması beklenirken, finalin ne zaman oynanacağı ise belirsizliğini sürdürüyor.

    TFF kararını verdi, ertelenen Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray o şehre gidecek

    YA SAMSUN YA DA ANKARA

    EURO 2024 turnuvasından dolayı 19 Mayıs'ta tamamlanacak Süper Lig'den dolayı kulüpleri zor durumda bırakmak istemeyen TFF'nin  ocak ayı içerisinde maçı oynatmak istediği belirtildi.

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupaları, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de yoluna devam etmesinden dolayı maçı bir an önce oynatmayı planlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gelecek hafta iki takımdan da görüş alacağı öğrenildi.

    Kulislerde konuşulan haberlere göre maçın büyük oranla Samsun'a verileceği ama Ankara için de küçük ihtimallerin olduğu iddia ediliyor.

    TFF kararını verdi, ertelenen Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray o şehre gidecek

    34 bin kapasiteli Samsun 19 Mayıs Stadyumu

    TFF'DEN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

    Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da yaşanan krize yönelik açıklama yayınlamıştı. 

    Resmi sitedeki açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company/Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır. Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır.

    İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz.

    Maç ertelendi! Fenerbahçe kafilesi yurda döndü
    Oynat

    Maç ertelendi! Fenerbahçe kafilesi yurda döndü

    Fenerbahçe-Galatarasay arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a döndü. Kulüpler ortak bildiride 'Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' açıklamasında bulundu. İsmail Kartal, kendilerini karşılayan taraftarlara teşekkür etti.

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper KupaFenerbahçeGalatasaraySamsunAnkara
    Haberler > Spor > TFF kararını verdi, ertelenen Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray o şehre gidecek
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