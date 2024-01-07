TFF kararını verdi, ertelenen Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray o şehre gidecek

7 Ocak 2024 11:25 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 11:27

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa için harekete geçti.

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde 29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan dev maç, yaşanan anlaşmazlıklar sonrası ileri bir tarihe ertelenmişti.

İki takım da TFF ile yaptığı ortak toplantı sonrası maça çıkmadan Türkiye'ye dönmüştü.

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa maçını yurt dışında oynamak istemeyen Fenerbahçe ve Galatasaray, TFF'ye 3 şehir önerdi.

Sosyal medyada yapılan anketlerde sporseverlerin Samsun ve Ankara tercihlerini göz önünde bulunduran takımlar maçın görkemli bir tören içinde bu iki şehirden birinde oynamasını istiyor.

TFF'nin sıcak baktığı Samsun ve Ankara için gelecek haftalarda bir adım atılması beklenirken, finalin ne zaman oynanacağı ise belirsizliğini sürdürüyor.

YA SAMSUN YA DA ANKARA

EURO 2024 turnuvasından dolayı 19 Mayıs'ta tamamlanacak Süper Lig'den dolayı kulüpleri zor durumda bırakmak istemeyen TFF'nin ocak ayı içerisinde maçı oynatmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupaları, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de yoluna devam etmesinden dolayı maçı bir an önce oynatmayı planlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gelecek hafta iki takımdan da görüş alacağı öğrenildi.

Kulislerde konuşulan haberlere göre maçın büyük oranla Samsun'a verileceği ama Ankara için de küçük ihtimallerin olduğu iddia ediliyor.

34 bin kapasiteli Samsun 19 Mayıs Stadyumu

TFF'DEN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da yaşanan krize yönelik açıklama yayınlamıştı.

Resmi sitedeki açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company/Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır. Sürecin hiçbir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır.

İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz.