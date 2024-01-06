MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Süper Kupa' tepkisi: Türk futbolu duvara toslamıştır

6 Ocak 2024 14:19 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 15:18

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde 'Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "'Hilafet bayrağı açıldığı' iddiasıyla saldıran meczubun hadisesi tesadüf değildir" diyen Bahçeli, Süper Kupa finalinde yaşananlara da değindi. MHP lideri, "Atatürk'ün bir futbol müsabakasında istismarı, müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaplanarak tedbirlerin alınmaması ihmal veya öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. Böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"Hayat boyu öğrenmeye inanıyorum. Öğrenmenin yaşı öğretmenin sınırı yoktur. Öğrenmeye kapalı olmak cehalete kucak açmakla eş anlamlıdır. Bugün sivrilen en büyük tehdit cehalettir. Bilmeyene ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ona dikkat edelim. Bilmeyen ve bilmediğini bilen basittir ona öğretelim. Bilen ve bildiğini bilen bilgedir onu takip edelim. Descartes'in dediği gibi var olmanın şartı, var olmanın şuuruna ermektir.

AHMAKÇA VE ALÇAKÇA BİR TEZGAH

Tarihin tozlu raflarına düğümlenerek bırakılan tartışma konularını dış bağımlı operasyon ikmaliyle tekrar gündeme taşımak yalnızca aymazlık değil, ahmakça ve alçakça bir tezgahtır. Milli ve manevi değerlerimizin istismar edilmesini tahrik ve provoke edenler ne bu vatana ne bu millete ne de 100 yıllık cumhuriyet müktesabatına saygı duymayan asalaklarlardır.

Milli ve manevi hayatımızın tüm güzelliklerine karşı adı konulmamış ilanı yapılmamış bir savaş halindeyiz. Mlilletimizi gökyüzünden güneş ışığından hatta ve hatta karanlıktan bile mahrum etmek isteyen halinler ve namusuyla çıkarlarını bir tutan işbirlikçiler vardır ve hüvviyetleri bellidir.

'HİLAFET BAYRAĞI DİYE BİR ŞEY VAR MIDIR?

30 Aralık Cumartesi günü Anıtkabir'de bağıran bir sapığın provokasyonu ile yılın ilk günü Galata'da düzenlenen yürüyüşte 'Hilafet bayrağı açıldığı' iddiasıyla saldıran meczubun hadisesi tesadüf değildir. Ey cahiller, ey kendini bilmezler, hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır.

Şayet hazımsızlık Kelime-i Tevhid'deyse tarafımızı ve kararımızı açık bir şekilde söylüyor ve tarihe not düşüyorum; Lâ ilâhe İllallah Muhammedün Resûlullah. Her Arapça yazıyı ve görseli irtica diye sunanlar milli dayanışma faaliyetlerimize 5. koldan saldıranlar yabancı istihbarat sızmalarıdır.

SÜPER KUPA FİNALİ

Riyad'da oynanması gündemdeyken ertelenen Süper Kupa finalinden sonra yaşanan sipariş heyecan dalgası Türkiye'nin bölgesel ilişkilerini ve diyalog köprülerini dinamitlemekten başka bir işe yaramamıştır. Türk futbolunda olmayan tek şey futboldur. Bunun dışında ne aranırsa bulunacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu süreci yönetemediği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir.

TÜRK FUTBOLU DUVARA TOSLADI

Kimse Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. Atatürk'ün bir futbol müsabakasında istismarı müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaplanarak tedbirlerin alınmaması ihmal veya öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. Böyleyse Türk futbolu duvara toslamış demektir.

Maçın oynanması için Riyad'ın neden seçildiği ve protokole neden uyulmadığı bir muammadır. Riyad krizine dahil olan kim varsa kuru özür ile muafiyet kazanamaz. Türk futbolunu siyasi tartışmaların içine çekmenin vatanseverlikle alakası yoktur.

En başta TFF Başkanı olmak üzere Riyad krizine dahil olan her kim varsa kuru bir özürle bir şey olmamış gibi davranarak vaki sorundan muafiyet kazanamaz.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Sosyal medya suç ve suçluyu övdüyü mecra haline dönmüştür. Ya sosyal medya kullanımı A'dan Z'ye yeni baştan düzenlenmeli ya da Batı'nın içimize konuşlandırdığı bu melanet ve mikrop yuvasını hepten işlevsiz hale getirmeliyiz.

YARGITAY AÇIKLAMASI

Diktatörlük olsaydı her akşam televizyonlarda ileri geri konuşanlar Can Alatay davasıyla ilgili yargıya meydan okuyanlar nasıl tutunacak. Diktatörlük olsaydı cezaevindeki bir terörist Türk devletine nasıl işgalci diyecekti?AYM hakkımızı ne zaman savunacak? Adalet ve hukuk namusuna bir nebze de olsa sahip olduğunu ne zaman gösterecektir? Yargıtay'ın şerefli hakimlerini yürekten kutluyor ve aldıkları kararı destekliyoruz."