Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Galatasaray, Konyaspor'u ağırlıyor! Icardi'nin yerine oynayacak golcü belli oldu

    Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek. Zirve yarışında yara almak istemeyen Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin yerine oynayacak isim merak ediliyor. Gözler teknik direktör Okan Buruk'a çevrildi.

    Galatasaray, Konyaspor&#039;u ağırlıyor! Icardi&#039;nin yerine oynayacak golcü belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bu akşam evinde Konyaspor ile karşılaşacak.

    RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

    Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

    Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.

    Galatasaray, Konyaspor'u ağırlıyor! Icardi'nin yerine oynayacak golcü belli oldu

    GALATASARAY'DA ICARDI OYNAMAYACAK

    Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Icardi'nin yerine Halil Dervişoğlu'nu tercih etmesi bekleniyor.

    Galatasaray, Konyaspor'u ağırlıyor! Icardi'nin yerine oynayacak golcü belli oldu

    GALATASARAY - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Ndombele, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Mertens, Halil Dervişoğlu

    Konyaspor: Deniz, Ahmet, Uğurcan, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Louka, Cicaldau, Moreno, Oliveira

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayKonyaspor
    Haberler > Spor > Galatasaray, Konyaspor'u ağırlıyor! Icardi'nin yerine oynayacak golcü belli oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Jude Bellingham üşüyen çocuğu unutmadı, tek hareketiyle gönüllere girdi - SporJude Bellingham üşüyen çocuğu unutmadı, tek hareketiyle gönüllere girdiTFF kararını verdi, ertelenen Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu - SporTFF kararını verdi, ertelenen Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli olduFenerbahçe şampiyonluk uğruna gözünü kararttı! - SporFenerbahçe şampiyonluk uğruna gözünü kararttı!Fenerbahçe 7 eksikle İstanbulspor'a konuk oluyor (Muhtemel 11'ler) - SporFenerbahçe 7 eksikle İstanbulspor'a konuk oluyor (Muhtemel 11'ler)Trabzonspor vasatı aşamayan karşılaşmada 3 puan ile moral buldu - SporTrabzonspor vasatı aşamayan karşılaşmada 3 puan ile moral bulduBeşiktaş iki defa ret cevabı aldığı Lucescu'nun yine kapısında - SporBeşiktaş iki defa ret cevabı aldığı Lucescu'nun yine kapısındaBeşiktaş'ın kurtulmak istediği Jean Onana, Fransız devine transfer oluyor - SporBeşiktaş'ın kurtulmak istediği Jean Onana, Fransız devine transfer oluyorArda Güler ilk maçında sahanın en iyisi oldu, İspanyollar Türk yıldıza övgüler yağdırdı - SporArda Güler ilk maçında sahanın en iyisi oldu, İspanyollar Türk yıldıza övgüler yağdırdıArda Güler Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta şov yaptı, Ceballos ile frikik pazarlığı sosyal medyayı salladı - SporArda Güler Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta şov yaptı, Ceballos ile frikik pazarlığı sosyal medyayı salladıEnes Ünal sakatlıktan asistle döndü, Getafe Kral Kupası'nda tur atladı - SporEnes Ünal sakatlıktan asistle döndü, Getafe Kral Kupası'nda tur atladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...