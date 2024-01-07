Galatasaray, Konyaspor'u ağırlıyor! Icardi'nin yerine oynayacak golcü belli oldu

7 Ocak 2024 13:55 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 13:59

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bu akşam evinde Konyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.

GALATASARAY'DA ICARDI OYNAMAYACAK

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Icardi'nin yerine Halil Dervişoğlu'nu tercih etmesi bekleniyor.

GALATASARAY - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Ndombele, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Mertens, Halil Dervişoğlu

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Uğurcan, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Louka, Cicaldau, Moreno, Oliveira