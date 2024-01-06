Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 'ihtar' krizi yaşandı, atanla tutan İstanbul'a getirilmedi

6 Ocak 2024 21:21 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 21:35

Konyaspor'da Galatasaray ve Fenerbahçe maçları öncesi ödeme krizi yaşanıyor. Yeşil-Beyazlılar'da Arnavut golcü Sokol Cikalleshi ve Fransız kaleci Paul Bernardoni yarın deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı.

ATANLA TUTAN GETİRİLMEDİ

Samsunspor ve Kayserispor maçlarından attığı 3 golle takımına 4 puan kazandıran Cikalleshi, 3 aydır alacakları ödenmediği için kulübe ihtar çekti. Yeşil-Beyazlı yönetim de tecrübeli golcüsü kadro dışı bıraktı.

Aynı durum Fransız kaleci Paul Bernardoni ile de yaşandı. Bir süredir maaşı ödenmeyen kalecinin avukatları kulübe ihtarname çekti. İhtarname sonrası Konyaspor yönetimi bu sezon 17 maçta forma giyen 26 yaşındaki kaleciyi Galatasaray maçının kadrosuna almadı.

HAKAN KELEŞ: HEPSİ BİRBİRİNDEN ZORLU MAÇLAR

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray maçı öncesi şunları söyledi:

"3 tane üst üste İstanbul deplasmanımız var. (Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbulspor) Hepsi birbirinden zorlu maçlar. Bizim için zor bir periyot ama iyi bir çıkış yakaladık diyebiliriz. Çünkü son 5 maçımıza baktığımızda içerideki maçlar, Sivas maçı hariç 2 galibiyetimiz ve deplasmanlardan da aldığımız puanlar var. Oyuncularımızın morali yerinde. Fakat dediğim gibi zor maçlar olacak.

Bir de deplasman olması ama deplasman oyunlarını zaman zaman iyi oynuyoruz. Ama dediğim gibi zor maçlar ve bizim de puanlara ihtiyacımız var. Onun için bir an önce transfer dönemine kadar bu periyodu geçmemiz gerekiyor. İnşallah iyi geçeceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi iyi sonuçla döneceğimize inanıyorum."

Hakan Keleş yönetiminde son 5 haftada çıkışa geçerek 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Konyaspor 18 puanla 16. sırada bulunuyor.