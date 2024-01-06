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    Milli futbolcu Yusuf Sarı'dan Adana Demirspor'a sakatlık sitemi

    RAMS Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı, adalesinde muhtemelen yırtık olduğunu söyledi. Sarı,“Niye olduğunu da biliyoruz, MR çekildikten sonra durum belli olacak, büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir” dedi.

    Milli futbolcu Yusuf Sarı&#039;dan Adana Demirspor&#039;a sakatlık sitemi
    Spor Haberleri  / İHLAS Haber Ajansı

    Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor’da sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yusuf Sarı, maçın ardından sakatlığıyla ilgili konuştu.

    Fatih Terim Stadı’ndan ayrıldığı sırada basın mensuplarına konuşan Yusuf Sarı, “Niye öyle olduğunu da biliyoruz. MR çekildikten sonra belli olacak. Büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir” ifadelerini kullandı.

    Yusuf Sarı, maçın 89. dakikasında takımını atağa çıkarırken sol arka adalesindeki sakatlığından dolayı kendini yere bırakarak, oyundan çıkmıştı.

    BAŞAKŞEHİR'DEN MİNİ YENİLMEZLİK SERİSİ

    RAMS Başakşehir, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.

    Bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini yakalayan İstanbul ekibi, son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 8 puan topladı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon yalnızca bir kez 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

    Ligdeki 5. beraberliğini alan RAMS Başakşehir puanını 20'ye yükseltti. Bu sezon 7. beraberliğini yaşayan Yukatel Adana Demirspor ise puanını 28'e çıkardı.

    Milli futbolcu Yusuf Sarı'dan Adana Demirspor'a sakatlık sitemi

    Stat: Başakşehir Fatih Terim

    Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum

    RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), Pelkas (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Figueiredo (Dk. 82 Serdar Gürler), Piatek (Dk. 90+4 Keny)

    Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış (Dk. 90+1 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 86 Gravillon), Stambouli (Dk. 85 Tayfun Aydoğan), Yusuf Sarı (Dk. 90+1 Zeneli), Akintola, Emre Akbaba, Nani (Dk. 70 Yusuf Barasi)

    Sarı kartlar: Dk. 44 Abeid, Dk. 53 Emirhan İlkhan, Dk. 82 Ba (RAMS Başakşehir)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
    Yusuf SarıAdana DemirsporBaşakşehir
    Haberler > Spor > Milli futbolcu Yusuf Sarı'dan Adana Demirspor'a sakatlık sitemi
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