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    Çaykur Rizespor, Hatayspor'u farklı mağlup etti | Süper Lig 19. Hafta

    Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u konuk eden Çaykur Rizespor, sahadan 2-0 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü.

    Çaykur Rizespor, Hatayspor&#039;u farklı mağlup etti | Süper Lig 19. Hafta
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Hatayspor'u konuk etti.

    İlhan Palut yönetiminde çıkışa geçen Karadeniz ekibi, sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 29'a yükseltti.

    Ev sahibi ekibin gollerini 19'da Varesanovic ve 82'de Olawoyin kaydetti.

    Çaykur Rizespor, Hatayspor'u farklı mağlup etti | Süper Lig 19. Hafta

    ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

    6. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ tarafta rakibinden sıyrılan Benhur Keser'in sol ayağı ile ceza sahası içerisine ortasında, yerden seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

    19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic'in penaltı noktası üzerinde kontrol edip sağ ayağı ile dönüp vuruşunda top filelere gitti: 1-0

    28. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine yerden ortasında, Gach'in sol ayak içi plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

    40. dakikada ceza yayı sağ çaprazında rakibini geçen Strandberg'in yay üzerinden sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    RizesporHatayspor
    Haberler > Spor > Çaykur Rizespor, Hatayspor'u farklı mağlup etti | Süper Lig 19. Hafta
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