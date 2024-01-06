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    Galatasaray'da Icardi'nin yerine oynayacak isim belli oldu, Konyaspor'a karşı sahada olacak

    Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da Mauro Icardi, gözündeki hasardan dolayı forma giyemeyecek. Arjantinli yıldızın yerine oynayacak isim netleşti.

    Galatasaray&#039;da Icardi&#039;nin yerine oynayacak isim belli oldu, Konyaspor&#039;a karşı sahada olacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Zirve yarışını sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Konyaspor ile karşılaşacak.

    Ali Şansalan'ın düdük çalacağı maç saat 19.00'da oynanacak.

    Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı.

    Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

    Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.

    Galatasaray'da Icardi'nin yerine oynayacak isim belli oldu, Konyaspor'a karşı sahada olacak

    GALATASARAY'DA 7 EKSİK

    Galatasaray'da 7 oyuncu, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

    Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

    Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Galatasaray'da Icardi'nin yerine oynayacak isim belli oldu, Konyaspor'a karşı sahada olacak

    ICARDI'NİN YERİNE KİM OYNAYACAK?

    Galatasaray'da en az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Mauro Icardi'nin yerine hangi oyuncunun oynayacağı merakla bekleniyor.

    Okan Buruk'un santrfor pozisyonunda Halil Dervişoğlu, Zaha ve Barış Alper Yılmaz üzerinde düşündüğü öğrenildi.

    Barış'a son maçlarda sol bekte yer veren Buruk'un milli oyuncuyu bu defa en uçta değerlendireceği belirtildi.

    Öte yandan İngiltere'deki Crystal Palace dönemlerinde santrforda da şans bulan Zaha'nın Okan Buruk ile görüştüğü ve ihtiyaç olması dahilinde oynayabileceğini bildirdiği konuşuluyor.

    Asıl pozsiyonu sol kanat olan Zaha, şu ana kadar çıktığı 20 resmi maçta 6 gol ve 2 asist katkısında bulundu.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayMauro Icardi
    Haberler > Spor > Galatasaray'da Icardi'nin yerine oynayacak isim belli oldu, Konyaspor'a karşı sahada olacak
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