Mauro Icardi'nin gözü hala kan çanağı!

30 Aralık 2023 00:24 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 00:52

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı Suudiler'in Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin vermemesi sonrası ertelendi.

Kararın ardından Galatasaraylı futbolcular maç saatini bekledikleri otelden ayrıldı. Kafilede, başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular yer aldı. Sarı-kırmızılı futbolculardan bazıları izinli oldukları için farklı araçlarla otelden çıkış yaptı. Kaleci Muslera'yla birlikte Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocukları da takımdan ayrı hareket etti.

Süper Lig'de Fenerbahçe-Galasaray derbisinde yüzüne darbe alan Arjantinli golcünün hala tam iyileşmediği görüldü.

İSTANBUL'DA KARŞILAMA HAZIRLIĞI

Riyad'daki TFF kafilesinin konakladığı otelden ayrılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile iki kulübün yöneticileri, herhangi bir açıklama yapmadı.

Galatasaray kafilesinin, gece geç saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İki takımı da İstanbul'da binlerce taraftar karşılamaya hazırlanıyor.