Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak TFF Süper Kupa açıklaması

29 Aralık 2023 22:07 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 22:24

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü imzalı açıklama şöyle:

"BAZI AKSAKLIKLAR NEDENİYLE"

"Kamuoyuna duyurulur

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

SUUDİ YETKİLİLER KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak olan TFF Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşandı.

Kulüpler tarafından iletilen bazı taleplere Suudi yetkililerin olumsuz yanıt vermesinin ardından takımlar maça çıkmama kararı aldı. Özellikle Atatürk pankartı ve tişörtlerine yasak getirilmesi iki kulübün de maça çıkmama kararı almasına neden oldu.