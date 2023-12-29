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    Galatasaray'dan Süper Kupa açıklaması! 'Oynanmama ihtimali daha fazla'

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçına dakikalar kala Sarı-Kırmızılılar'dan açıklama geldi. Ardından iki kulüp başkanı Mustafa Kemal Atatürk konusunda hiçbir pazarlık kabul etmeyeceklerini belirterek maça çıkmama kararı aldı ve bu kararı TFF'ye iletti.

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    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    öncesindeki iddialar TFF tarafından yalanlandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile mücadele öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi.

    BAŞKANLAR OTELE DÖNDÜ

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından iki kulübün başkanı arka kapıyı kullanarak otelden ayrıldı.

    Toplantının ardından Süper Kupa'nın oynanacağı gelen bilgiler arasında. 

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının seremonisinde İstiklal Marşı okunacak ve statta Türk bayrakları yer alacak.

    TFF SÜPER KUPA ÖNCESİ KRİZ

    Müsabaka, 100. yıl etkinlikleri, şehitler için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacak.

    Ancak söz konusu protokolde bulunmayan hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istedikleri Atatürk posteri ve diğer posterlerle ilgili ise Suudi yetkililerle görüşmeler yapıldı.

    MAÇ PLANLANDIĞI GİBİ YAPILACAK

    Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Maç planlandığı gibi 20.45'te başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele, ATV'den canlı yayınlanacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayFenerbahçe
    Haberler > Spor > Galatasaray'dan Süper Kupa açıklaması! 'Oynanmama ihtimali daha fazla'
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