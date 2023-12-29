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    Suudi Arabistan’da Galatasaray - Fenerbahçe maçında İstiklal Marşı okunacak, Türk bayrağı asılacak

    Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek. Organizasyondan önce ülke federasyonları ve yetkili makamlar arasında yapılan protokol gereği maç seremonisinde İstiklal Marşı okunabilecek ve stada Türk bayrakları asılacak.

    Suudi Arabistan’da Galatasaray - Fenerbahçe maçında İstiklal Marşı okunacak, Türk bayrağı asılacak
    Spor Haberleri  / İHLAS Haber Ajansı

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının seremonisinde İstiklal Marşı okunacak ve statta Türk bayrakları yer alacak.

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    Müsabaka, 100. yıl etkinlikleri, şehitler için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacak.

    Ancak söz konusu protokolde bulunmayan hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istedikleri Atatürk posteri ve diğer posterlerle ilgili ise Suudi yetkililerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
    FenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > Suudi Arabistan’da Galatasaray - Fenerbahçe maçında İstiklal Marşı okunacak, Türk bayrağı asılacak
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