Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Süper Kupa maçı öncesi kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahadan çekiliyor mu?

    Son dakika haberleri... Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi İstiklal Marşı ile çıkan iddialara TFF'den cevap geldi.

    Süper Kupa maçı öncesi kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahadan çekiliyor mu?
    Spor Haberleri  / Türkiye Kupası

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi İstiklal marşının okunmayacağı iddia edildi.

    Bunun üzerine harekete geçen iki takım da 'gerekirse sahadan çekiliriz, İstiklal marşı okunmazsa oynamayız' şeklinde görüş belirttiği öğrenildi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan TFF, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

    Süper Kupa maçı öncesi kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahadan çekiliyor mu?

    Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı  
    İstiklal Marşımız ile başlayacaktır.

    Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz.

    SÜPER KUPA PROGRAMI NASIL OLACAK?

    Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek.

    Organizasyondan önce ülke federasyonları ve yetkili makamlar arasında yapılan protokol gereği maç seremonisinde İstiklal Marşı okunabilecek ve stada Türk bayrakları asılacak. Müsabaka, 100. yıl etkinlikleri, şehitler için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacak.

    Ancak söz konusu protokolde bulunmayan hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istedikleri Atatürk posteri ve diğer posterlerle ilgili ise Suudi yetkililerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Kupası
    FenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > Süper Kupa maçı öncesi kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahadan çekiliyor mu?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Evde 10 kişi maç izlerken sessiz sedasız 38 milyon lirasını çaldılar - SporEvde 10 kişi maç izlerken sessiz sedasız 38 milyon lirasını çaldılarFatih Terim, Belhanda'nın transferini duyurdu! Faslı yıldızdan şaşırtan imza - SporFatih Terim, Belhanda'nın transferini duyurdu! Faslı yıldızdan şaşırtan imzaFenerbahçe en son ne zaman Süper Kupa kazandı? - SporFenerbahçe en son ne zaman Süper Kupa kazandı?Galatasaray’ın ve Fenerbahçe’nin kaç tane Süper Kupası var? - SporGalatasaray’ın ve Fenerbahçe’nin kaç tane Süper Kupası var?Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı! Sözleşme detayları belli oldu - SporPanathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı! Sözleşme detayları belli olduSüper Kupa öncesi Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar! - SporSüper Kupa öncesi Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar!Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson geri döndü! Brezilyalı yıldız Süper Lig ekipleriyle anılmıştı - SporFenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson geri döndü! Brezilyalı yıldız Süper Lig ekipleriyle anılmıştıFatih Terim, ilk transferini Süper Lig devinden yaptı! Milli futbolcu Panathinaikos yolcusu - SporFatih Terim, ilk transferini Süper Lig devinden yaptı! Milli futbolcu Panathinaikos yolcusuRıza Çalımbay'ın vedası kısa sürdü! Süper Lig'deki yeni takımı belli oldu - SporRıza Çalımbay'ın vedası kısa sürdü! Süper Lig'deki yeni takımı belli olduFatih Terim Panathinaikos’a nasıl transfer oldu? Her şey Acun Ilıcalı’nın İstanbul’daki evinde başladı - SporFatih Terim Panathinaikos’a nasıl transfer oldu? Her şey Acun Ilıcalı’nın İstanbul’daki evinde başladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...