Süper Kupa maçı öncesi kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahadan çekiliyor mu?

29 Aralık 2023 15:57 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 16:42

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi İstiklal marşının okunmayacağı iddia edildi.

Bunun üzerine harekete geçen iki takım da 'gerekirse sahadan çekiliriz, İstiklal marşı okunmazsa oynamayız' şeklinde görüş belirttiği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan TFF, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı

İstiklal Marşımız ile başlayacaktır.

Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz.

SÜPER KUPA PROGRAMI NASIL OLACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek.

Organizasyondan önce ülke federasyonları ve yetkili makamlar arasında yapılan protokol gereği maç seremonisinde İstiklal Marşı okunabilecek ve stada Türk bayrakları asılacak. Müsabaka, 100. yıl etkinlikleri, şehitler için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacak.

Ancak söz konusu protokolde bulunmayan hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istedikleri Atatürk posteri ve diğer posterlerle ilgili ise Suudi yetkililerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.