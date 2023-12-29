Cristiano Ronaldo'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük sürpriz

29 Aralık 2023 09:26 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 09:29

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, bu akşam Süper Kupa maçında karşılaşacak.

Suudi Arabistan'da oynanacak dev finale futbol dünyasından ünlü akını yaşanıyor.

Bir dönem A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Mircea Lucescu, Suudi Arabistan Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Cristiano Ronaldo'nun da maçı stadyumdan izleyeceği öğrenildi.

Formasını giydiği Al-Nassr'ın maçlarını oynadığı Al-Awwal Park'a gelmesi beklenen Ronaldo'nun Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakından izleyecek olması Türk taraftarları heyecanlandırdı.

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