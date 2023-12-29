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Cristiano Ronaldo'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük sürpriz
Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacak TFF Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Bu akşamki dev finale katılacaklar listesi sporseverleri heyecanlandırdı.
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, bu akşam Süper Kupa maçında karşılaşacak.
Suudi Arabistan'da oynanacak dev finale futbol dünyasından ünlü akını yaşanıyor.
Bir dönem A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Mircea Lucescu, Suudi Arabistan Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Cristiano Ronaldo'nun da maçı stadyumdan izleyeceği öğrenildi.
Formasını giydiği Al-Nassr'ın maçlarını oynadığı Al-Awwal Park'a gelmesi beklenen Ronaldo'nun Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakından izleyecek olması Türk taraftarları heyecanlandırdı.
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi