Süper Final... Yılın son derbisinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak

29 Aralık 2023 06:47 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 06:55

Geçen sezon Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde bu akşam Suudi Arabistan’da karşı karşıya gelecek. Ligde Kadıköy’de oynanan derbide birbirlerine diş geçiremeyen ve 0-0 berabere kalan iki takım, beş gün sonra Riyad’daki Al-Awwal Park’ta (Kral Suud Üniversitesi) Süper Kupa’yı havaya kaldırmak için mücadele edecek. 2023 yılının son derbisi niteliğini taşıyan karşılaşma 20.45’te başlayacak. Abdulkadir Bitigen’in yöneteceği dev final atv ekranlarından naklen yayınlanacak.

TARİHİ REKABET

Türkiye tarihinde 1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi altı defa karşı karşıya getirdi. Üçü Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda yapılan karşılaşmalarda Fenerbahçe iki, Galatasaray bir kere şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki üç Süper Kupa mücadelesinde ise iki defa sarı kırmızılılar, bir defa da sarı lacivertliler kupayı kaldırdı. Süper Kupa’yı Galatasaray altı, Fenerbahçe ve Trabzonspor üç, Beşiktaş iki, Konya ve Akhisar ise birer defa kazandı.

BURUK'UN FRED PLANI!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Ligdeki maçtan kendi adımıza tatmin olmadık. Geçen sezon iki maçı da 3-0 kazanmıştık. Bu defa geride bekleyerek maça çıktılar” derken, “Süper Kupa farklı geçecek. Seyir zevki olacak. İcardi’de kırık var. Maskeyle oynamak istiyor” vurgusu yaptı ve, “Biz yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Şampiyonluğu kazandık. Şimdi bu kupayı kazanmak için buradayız. Futbol olarak daha yukarı çıktığımız bir maç olsun. Biz hocalar olarak bunu çok istiyoruz” sözlerini kullandı.

KARTAL'A SAYGI DAVETİ

İsmail Kartal’ın, “G.Saraylı futbolcular derbide hep yere yattı” sözleri sorulan Buruk, “Futbolculara saygı duymalıyız. Ben F.Bahçeli oyunculara hep saygı duyuyorum” karşılığını verirken, “Fred bu defa oynuyor. İşler değişecektir. İki yönlü bir oyuncu. Rakip ceza sahasına girişleri oluyor. Bu durumda orta sahada boşlukları olacak, bu da bize avantaj getirebilir. Orta sahayı daha rahat geçebiliriz” tespiti yaptı. G.Saray geçen sezon ligdeki iki maçı da kazanmış, ağırlıklı olarak geçiş hücumlarıyla sonuca gitmişti.

BÜYÜK MAÇ OLACAK

G.Saray’ın file bekçisi Muslera, “Galatasaray her zaman en yukarıda olmalıdır. Burada 16 kupa kazandım. Çok büyük bir maç olacak. Başarılı olmak, kazanmak istiyoruz” derken, “Futbolda artık kaleciler de pas yaparak oyuna katılıyor. Okan Hoca’mın bunu yaptırıyor olması beni geliştirdi. Kendimi rahat ve mutlu hissediyorum’’ sözlerini

sarf etti.

BU DEFA FARKLI OLUR

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dev maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, “Ligdeki maçta bir stratejimiz vardı: Kazanamıyorsan, kaybetme... G.Saraylı futbolcular ikinci yarıda sürekli yere yattı, hızımızı kestiler” derken, “Bu maç farklı olacak, oyun gücümüzü rakibimize kabul ettireceğiz. Bütün amacımız bu kupayı taraftarımıza götürmek. Fred’in yokluğunu lig maçında hissetmiştik, bu bir gerçek. Yarın (bugün) bu defa tam kadroyuz” sözlerini kullandı.

PENALTILARA ÇALIŞTIK

Hoca, “Onlar da çok iyi takım. Biz penaltılara da çalıştık” vurgusu yaparken, “Dokuz yıl önce bu kupayı kazandım. O sene ligde liderdik, şampiyon olmamız gerekiyordu. Kurşunlanma olayıyla önümüzü kestiler. Failleri hâlâ bulunmadı. Şampiyonluğumuz elimizden alındı, biz vermedik” dedi. Kartal basın toplantısının G.Saray’la ayrı düzenlemesi için de, “Kulübümüzün kararı, uymak zorundayım. Bu kararın arkasında duruyorum” şeklinde konuştu.