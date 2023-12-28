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    Ziyech neden kadroda yok, sakat mı? Hakim Ziyech neden Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı, neden yok?

    Ziyech neden yok, sakat mı? Fenerbahçe Süper Kupa maçı kadrosunda Ziyech niye yok? | Galatasaray’ın Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı kadrosu belli oldu. Kadroda Hakim Ziyech’in yer almaması üzerine “Ziyech neden yok, sakat mı” soruları akıllara geldi. Peki, Ziyech kadroda neden yok? İşte detaylar…

    Ziyech neden kadroda yok, sakat mı? Hakim Ziyech neden Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı, neden yok?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ziyech Süper Kupa kadrosunda neden yok? Ziyech’in Süper Kupa maçı kadrosunda yer almaması Ziyech sakat mı sorusunu gündeme taşıdı. İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maç kadrosu!

    ZİYECH NEDEN FENERBAHÇE MAÇI KADROSUNDA YOK?

    Turkcell Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray’da müsabaka öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Angelino kadroda yer almadı. Hakim Ziyech’in, arka adalesinde ağrısı olduğu için Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

    Galatasaray’ın yarın Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden açıklanan kamp kadrosunda; Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Angelino ve Sergio Oliveira yer almadı.

    İstanbul’da hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray’ın Süper Kupa maçı kamp kadrosu şöyle:

    "Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu."

    Ziyech neden kadroda yok, sakat mı? Hakim Ziyech neden Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı, neden yok?

    GALATASARAY – FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finali maçı 29 Aralık Cuma günü saat 20.45’te başlayacak. Mücadele ATV’den canlı olarak yayınlanacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hakim ZiyechGalatasaray
    Haberler > Spor > Ziyech neden kadroda yok, sakat mı? Hakim Ziyech neden Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı, neden yok?
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