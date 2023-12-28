Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Takımların Süper Kupa sayıları!

28 Aralık 2023 14:52 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 14:53

Süper Kupa’yı en çok alan takım hangisi? Süper Lig’deki rekabet Süper Kupa’da da yaşanıyor. Takımların Süper Kupa sayıları merak ediliyor. Peki, Süper Kupa’yı hangi takım kaç kez kazandı? İşte yanıtı…

SÜPER KUPA’YI EN ÇOK KAZANAN TAKIM

Süper Kupa’yı en çok kazanan takım 16 Süper Kupa ile Galatasaray’dır. Ayrıca Galatasaray 9 kez de ikinci olmuştur. Sarı-kırmızılılar toplamda 25 Süper Kupa maçı oynamıştır.

Galatasaray’ın Süper Kupa şampiyonluk yılları şu şekildedir: 1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019.

Galatasaray’ın ikincilik yaşadığı Süper Kupa maçı yılları ise 1971, 1973, 1976, 1985, 1994, 1998, 2006, 2014, 2018 yıllarıdır.

Süper Kupa’yı en çok kazanan ikinci takım ise 10 şampiyonluk ile Trabzonspor’dur. Bordo-mavililer 3 kez de Süper Kupa’da ikinci olmuş ve toplamda 13 Süper Kupa maçı oynamıştır.

Trabzonspor’un Süper Kupa şampiyonluk yılları şu şekildedir: 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1995, 2010, 2020, 2022.

Trabzonspor’un ikinci olduğu Süper Kupa maçları ise 1981, 1984, 1992 yıllarında oynanmıştır.

Süper Kupa’yı en çok kazanan üçüncü takım ise 9 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Beşiktaş’tır. Beşiktaş 12 kez ikinci olmuş ve toplamda 21 defa Süper Kupa maçına çıkmıştır.

Beşiktaş’ın Süper Kupa’da şampiyonluğa ulaştığı yıllar 1967, 1974, 1986, 1989, 1992, 1994, 1998, 2006, 2021 yıllarıdır.

Siyah-beyazlıların ikinci olduğu yıllar ise 1966, 1975, 1977, 1982, 1990, 1991, 1993, 1995, 2007, 2009, 2016, 2017 yıllarıdır. Beşiktaş ayrıca en çok Süper Kupa ikincisi olan takımdır.

TAKIMLARIN SÜPER KUPA SAYILARI

Süper Kupa’yı kazanan takımların kupa sayılarına göre sıralaması şu şekildedir: