Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Takımların Süper Kupa sayıları!

    Süper Kupa’yı en çok alan, kazanan takım hangisi, kaç Süper Kupa kazandı? | Süper Kupa maçı öncesi Türkiye’deki takımların Süper Kupa sayıları ve en çok Süper Kupa kazanan takım merak ediliyor. Peki, Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? İşte takımların Süper Kupa sayıları…

    Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Takımların Süper Kupa sayıları!
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Kupa’yı en çok alan takım hangisi? Süper Lig’deki rekabet Süper Kupa’da da yaşanıyor. Takımların Süper Kupa sayıları merak ediliyor. Peki, Süper Kupa’yı hangi takım kaç kez kazandı? İşte yanıtı…

    SÜPER KUPA’YI EN ÇOK KAZANAN TAKIM

    Süper Kupa’yı en çok kazanan takım 16 Süper Kupa ile Galatasaray’dır. Ayrıca Galatasaray 9 kez de ikinci olmuştur. Sarı-kırmızılılar toplamda 25 Süper Kupa maçı oynamıştır.

    Galatasaray’ın Süper Kupa şampiyonluk yılları şu şekildedir: 1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019.

    Galatasaray’ın ikincilik yaşadığı Süper Kupa maçı yılları ise 1971, 1973, 1976, 1985, 1994, 1998, 2006, 2014, 2018 yıllarıdır.

    Süper Kupa’yı en çok kazanan ikinci takım ise 10 şampiyonluk ile Trabzonspor’dur. Bordo-mavililer 3 kez de Süper Kupa’da ikinci olmuş ve toplamda 13 Süper Kupa maçı oynamıştır.

    Trabzonspor’un Süper Kupa şampiyonluk yılları şu şekildedir: 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1995, 2010, 2020, 2022.

    Trabzonspor’un ikinci olduğu Süper Kupa maçları ise 1981, 1984, 1992 yıllarında oynanmıştır.

    Süper Kupa’yı en çok kazanan üçüncü takım ise 9 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Beşiktaş’tır. Beşiktaş 12 kez ikinci olmuş ve toplamda 21 defa Süper Kupa maçına çıkmıştır.

    Beşiktaş’ın Süper Kupa’da şampiyonluğa ulaştığı yıllar 1967, 1974, 1986, 1989, 1992, 1994, 1998, 2006, 2021 yıllarıdır.

    Siyah-beyazlıların ikinci olduğu yıllar ise 1966, 1975, 1977, 1982, 1990, 1991, 1993, 1995, 2007, 2009, 2016, 2017 yıllarıdır. Beşiktaş ayrıca en çok Süper Kupa ikincisi olan takımdır.

    TAKIMLARIN SÜPER KUPA SAYILARI

    Süper Kupa’yı kazanan takımların kupa sayılarına göre sıralaması şu şekildedir:

    1. Galatasaray: 16
    2. Trabzonspor: 10
    3. Beşiktaş: 9
    4. Fenerbahçe: 9
    5. Göztepe: 1
    6. MKE Ankaragücü: 1
    7. Akhisar Belediyespor: 1
    8. Eskişehirspor: 1
    9. Konyaspor: 1
    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper KupaTurkcell Süper Kupa
    Haberler > Spor > Süper Kupa’yı en çok kazanan takım hangisi? Takımların Süper Kupa sayıları!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Süper Kupa’yı kazanan ne kadar para alıyor? - SporSüper Kupa’yı kazanan ne kadar para alıyor?Samet Aybaba'dan heyecanlandıran Sergen Yalçın açıklaması - SporSamet Aybaba'dan heyecanlandıran Sergen Yalçın açıklamasıYeni teknik direktör Beşiktaş'a hayırlı olsun! - SporYeni teknik direktör Beşiktaş'a hayırlı olsun!Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye karşı yeni hamleler - SporOkan Buruk'tan Fenerbahçe'ye karşı yeni hamlelerGaza basacak, kupayı alacak - SporGaza basacak, kupayı alacakLucescu'yu ikna turu! - SporLucescu'yu ikna turu!Hakem Meler'i yumruklayan başkan kahraman gibi karşılandı - SporHakem Meler'i yumruklayan başkan kahraman gibi karşılandıFatih Terim'den Panathinaikoslu futbolculara motivasyon konuşması - SporFatih Terim'den Panathinaikoslu futbolculara motivasyon konuşmasıFenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu! Yeni takımı RB Leipzig - SporFenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu! Yeni takımı RB LeipzigFatih Terim’in Panathinaikos’tan alacağı maaş ortaya çıktı - SporFatih Terim’in Panathinaikos’tan alacağı maaş ortaya çıktı
    Sonraki Haber Yükleniyor...