Süper Kupa’yı kazanan ne kadar para alıyor? Süper Kupa para ödülü ne kadar?

28 Aralık 2023 14:27 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 14:52

Süper Kupa kazanan ne kadar para alacak? Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan takımın karşı karşıya geldiği Süper Kupa’da kazanan takım ne kadar para kazanıyor, geliri ne kadar merak ediliyordu. İşte detaylar…

SÜPER KUPA’YI KAZANAN NE KADAR PARA ALACAK?

Süper Kupa’da şampiyon olacak takım 65 milyon TL, finalist ise 43 milyon TL ödülün sahibi olacak. Böylelikle Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev mücadelede toplam 108 milyon TL dağıtılacak.

Bunun yanı sıra Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılacak finalde, iki takımın konaklama ve seyahat masrafları da ev sahibi ülke tarafından karşılaşacak.

SÜPER KUPA BU SEZON NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Kupa maçı bu sezon 29 Aralık Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve ATV’den canlı olarak şifresiz yayınlanacak.

SÜPER KUPA’YI KAÇ KERE KAZANDILAR?

Galatasaray Süper Kupa’yı 16 kez kazanarak şu anda en çok Süper Kupa kazanan takım konumundadır. Galatasaray 9 kez de ikinci olmuştur. Fenerbahçe ise Süper Kupa’yı 9 defa kazanmış ve 9 kere de ikinci olmuştur.



