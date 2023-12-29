Suudi Arabistan'da dev final! Galatasaray ile Fenerbahçe 108 milyonluk kupaya hazır

29 Aralık 2023 10:37 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 10:39

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşılaşacak.

Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) saat 20.45'te oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Emre Malok oturacak.

FENERBAHÇE SON 3 MAÇTA GOL ATAMADI

Galatasaray'la oynadığı son 10 derbide 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, son 3 maçta ise rakibine gol atamadı.

Geçen sezon ligdeki her iki maçı da 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bu sezon iç sahada oynanan lig maçından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, ezeli rakibiyle oynadığı son 10 maçta 6 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

EZELİ REKABETTE 399.MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçıyla tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek.

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

KAZANAN TAKIMA VERİLECEK ÖDÜL BELLİ OLDU

Süper Kupa'da zafere ulaşacak takım 65 milyon TL, ikinci olana ise 43 milyon TL ödenecek.

Ayrıca iki takımın seyahat giderleri de karşılanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko

20.45 ATV