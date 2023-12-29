Nuri Şahin, dünya devinin yeni teknik direktörü oldu! Türk hocanın göreve başlayacağı tarih açıklandı

29 Aralık 2023 09:05 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 10:13

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, eski futbolcusu Nuri Şahin'i yuvasına döndürüyor.

Antalyaspor'da teknik direktörlük kariyerine başlangıç yapan Şahin'in alacaklarına karşılık takımdan ayrılacağı belirtildi.

Sezon sonuna kadar Edin Terzic'in yardımcısı olacak olan 35 yaşındaki antrenörün yeni sezonda teknik direktör olarak görev alacağı öğrenildi.

Futbol hayatına Dortmund'da başlayan Türk hoca, Bundesliga ve Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

NURİ ŞAHİN'İN ANTALYASPOR KARNESİ

Antalyaspor ile 92 maça çıkan Nuri Şahin, 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 31 yenilgi elde etti.

Maç başı 1.49 puan ortalaması tutturan genç antrenör, bu sezon oynanan ilk 17 lig maçında 24 puan topladı.

Bu maçlarda 6'şar galibiyet ve beraberlik alan Şahin, 5 de yenilgi yaşadı.

ANTALYASPOR NURİ ŞAHİN'İN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Antalyaspor Başkanvekili Alkan Evren, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un teklifi dolayısıyla görevinden ayrıldığını söyledi.

Nuri Şahin'i 2021-2022 sezonunda takımın başına getirerek ne kadar doğru bir karar verdiklerinin bugün daha iyi anlaşıldığını ifade eden Evren, "Antalyaspor olarak Nuri Şahin gibi değerli bir hocamızdan ayrıldığımız için üzgünüz. Ancak Borussia Dortmund gibi bir kulüpten teklif almasından dolayı da gururluyuz. Nuri Şahin hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.