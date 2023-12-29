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    TFF Süper Kupa finali Ankara'da oynanabilir! Fenerbahçe ve Galatasaray'a çağrı

    Suudi Arabistan’da oynanması planlanan TFF Süper Kupa maçı öncesi yaşanan kriz sonrası MKE Ankaragücü, Samsunspor ve Beşiktaş başta olmak üzere pek çok kulüp derbiye ev sahipliği yapmak için çağrıda bulundu.

    TFF Süper Kupa finali Ankara&#039;da oynanabilir! Fenerbahçe ve Galatasaray&#039;a çağrı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak olan TFF Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşandı.

    Kulüpler tarafından iletilen bazı taleplere Suudi yetkililerin olumsuz yanıt vermesinin ardından takımlar maça çıkmama kararı aldı. Özellikle Atatürk pankartı ve tişörtlerine yasak getirilmesi iki kulübün de maça çıkmama kararı almasına neden oldu.

    CUMHURİYETİN 100. YILINDA ANKARA'DA

    Yaşanan olayların ardından MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda karşılaşmanın Ankara’da oynanması için çağırıda bulunarak şu ifadelere yer verdi: “Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin, Cumhuriyetimizin 100. Yılında başkent Ankara’da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir.”

    BEŞİKTAŞ: KAPIMIZ AÇIK

    Beşiktaş ise "Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz." dedi.

    Samsunspor da stadın ışıklarını açarak "Bekliyoruz" dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tff Süper KupaFenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > TFF Süper Kupa finali Ankara'da oynanabilir! Fenerbahçe ve Galatasaray'a çağrı
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