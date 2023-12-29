İBB son dakika olarak duyurdu! Metro seferlerine ‘Fenerbahçe-Galatasaray' düzenlemesi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçın ertelenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) metro seferlerine ilişkin açıklama geldi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali krizlere sahne oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray, futbolcuların Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmalarına izin verilmemesi üzerine sahaya çıkmadı. Her iki kalife yurda dönmek için hazırlıklara başladı. Futbolcuların sabah 04.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.
TALEP TARAFTARDAN GELDİ
Taraftarlar ise sporcuları karşılamak için metro seferlerinin sabaha kadar sürmesini istedi. Bu talebe karşılık geldi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin devam edeceği bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:
Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;
M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve
M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz.
Kaynak: Türkiye Gazetesi