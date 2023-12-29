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    İBB son dakika olarak duyurdu! Metro seferlerine ‘Fenerbahçe-Galatasaray' düzenlemesi

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçın ertelenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) metro seferlerine ilişkin açıklama geldi.

    İBB son dakika olarak duyurdu! Metro seferlerine ‘Fenerbahçe-Galatasaray&#039; düzenlemesi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali krizlere sahne oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray, futbolcuların Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmalarına izin verilmemesi üzerine sahaya çıkmadı. Her iki kalife yurda dönmek için hazırlıklara başladı. Futbolcuların sabah 04.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor. 

    TALEP TARAFTARDAN GELDİ

    Taraftarlar ise sporcuları karşılamak için metro seferlerinin sabaha kadar sürmesini istedi. Bu talebe karşılık geldi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin devam edeceği bildirildi. 

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:

    Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;

    M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı
    M1B Yenikapı-Kirazlı
    M2 Yenikapı-Hacıosman
    M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
    M5 Üsküdar-Çekmeköy
    M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve
    M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IbbFenerbahçeSüper KupaGalatasaray
    Haberler > Gündem > İBB son dakika olarak duyurdu! Metro seferlerine ‘Fenerbahçe-Galatasaray' düzenlemesi
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