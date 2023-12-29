İBB son dakika olarak duyurdu! Metro seferlerine ‘Fenerbahçe-Galatasaray' düzenlemesi

29 Aralık 2023 22:40 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 22:46

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali krizlere sahne oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray, futbolcuların Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmalarına izin verilmemesi üzerine sahaya çıkmadı. Her iki kalife yurda dönmek için hazırlıklara başladı. Futbolcuların sabah 04.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

TALEP TARAFTARDAN GELDİ

Taraftarlar ise sporcuları karşılamak için metro seferlerinin sabaha kadar sürmesini istedi. Bu talebe karşılık geldi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin devam edeceği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:

Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;

M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve

M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz.