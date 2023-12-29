Beşiktaş'tan 'Süper Kupa' daveti! 'Kapımız açık'

29 Aralık 2023 21:34 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 21:48

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 17. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek, Süper Kupa mücadelesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta yapılacaktı.

MAÇ ÖNCESİ KRİZ ÇIKTI

Ancak Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi öncesi kriz çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray, İstiklal Marşı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti. Maça dakikalar kala da Süper Kupa iptal edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN DAVET

Süper Lig ekibi Beşiktaş ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Süper Kupa karşılaşmasının siyah-beyazlı ekibin sahasında oynanması için davet etti.

Beşiktaş'tan yapılan paylaşım şu şekilde:

"Kapımız Açık!

Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz."

https://twitter.com/Besiktas/status/1740798785624948915