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    Beşiktaş'tan 'Süper Kupa' daveti! 'Kapımız açık'

    Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan kriz sonrası iptal olan Süper Kupa finali sonrası Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım ve davet geldi.

    Beşiktaş&#039;tan &#039;Süper Kupa&#039; daveti! &#039;Kapımız açık&#039;
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 17. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek, Süper Kupa mücadelesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta yapılacaktı.

    MAÇ ÖNCESİ KRİZ ÇIKTI

    Ancak Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi öncesi kriz çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray, İstiklal Marşı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti. Maça dakikalar kala da Süper Kupa iptal edildi.

    BEŞİKTAŞ'TAN DAVET

    Süper Lig ekibi Beşiktaş ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Süper Kupa karşılaşmasının siyah-beyazlı ekibin sahasında oynanması için davet etti.

    Beşiktaş'tan yapılan paylaşım şu şekilde:

    "Kapımız Açık!

    Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz."

    https://twitter.com/Besiktas/status/1740798785624948915

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper Kupa
    Haberler > Spor > Beşiktaş'tan 'Süper Kupa' daveti! 'Kapımız açık'
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