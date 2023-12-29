Akşener'den Riyad krizi sonrası Süper Kupa önerisi: İki takım da şampiyon ilan edilsin

29 Aralık 2023 22:26 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 23:06

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te oynanacak olan Turkcell Süper Kupa Finali iptal edildi. Suudi Arabistan yönetiminin maç organizasyonunda ''Atatrük afiş ve tişörtleri'' yasaklaması sonrası iki dev kulüp geri adım atmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerden destek gelirken, siyasiler de sosyal medya paylaşımları ile tepkilerini dile getirdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak iki takımın da şampiyon ilan edilmesini istedi.

"İKİ TAKIM DA ŞAMPİYON İLAN EDİLSİN"

Meral Akşener sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.

Bu akşam, Türk milletinin Atatürk sevgisini ölçmeye çalışanlara karşı Cumhuriyetimizin muhafızlığını yapan Galatarasay ve Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum. Her Türk'e yakışanı yaptınız, hepimizi gururlandırdınız!

Bu dik duruşun asla unutulmaması için Cumhuriyetimizin 100. yılına özel her iki takımımızın da Süper Kupa Şampiyonu ilan edilmesini bekliyoruz!''