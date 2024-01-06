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Fenerbahçe'de tutunamadı Galatasaray devreye girdi | Süper Lig transfer haberleri
Devre arasında hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın daha önce Fenerbahçe forması da giyen Mame Thiam için devreye girdiği öne sürüldü.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mame Thiam için Galatasaray'ın teklif yapacağı konuşuluyor.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki golcünün sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
Edin Dzeko ve Mauro Icardi ile birlikte gol krallığı yarışı veren Thiam, şu ana kadar çıktığı 17 lig maçında 11 gol ve 2 asist katkısında bulundu.
GALATASARAY BEDAVAYA ALMAK İSTİYOR
Sezon sonunda boşa düşecek olan Mame Thiam için devreye giren Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden transferi bitirmek istediği öğrenildi.
Senegalli oyuncuyla ön protokol imzalanma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.
Kayserispor'da üçüncü sezonunu geçiren Mame Thiam, 74 resmi maçta 34 gol atıp, 10 asist yaptı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Sabah
Kaynak: Sabah