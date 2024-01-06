Fenerbahçe'de tutunamadı Galatasaray devreye girdi | Süper Lig transfer haberleri

6 Ocak 2024 11:10 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 11:15

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mame Thiam için Galatasaray'ın teklif yapacağı konuşuluyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki golcünün sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Edin Dzeko ve Mauro Icardi ile birlikte gol krallığı yarışı veren Thiam, şu ana kadar çıktığı 17 lig maçında 11 gol ve 2 asist katkısında bulundu.

GALATASARAY BEDAVAYA ALMAK İSTİYOR

Sezon sonunda boşa düşecek olan Mame Thiam için devreye giren Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden transferi bitirmek istediği öğrenildi.

Senegalli oyuncuyla ön protokol imzalanma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

Kayserispor'da üçüncü sezonunu geçiren Mame Thiam, 74 resmi maçta 34 gol atıp, 10 asist yaptı.