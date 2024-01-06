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    Fenerbahçe'de tutunamadı Galatasaray devreye girdi | Süper Lig transfer haberleri

    Devre arasında hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın daha önce Fenerbahçe forması da giyen Mame Thiam için devreye girdiği öne sürüldü.

    Fenerbahçe&#039;de tutunamadı Galatasaray devreye girdi | Süper Lig transfer haberleri
    Spor Haberleri  / Sabah

    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mame Thiam için Galatasaray'ın teklif yapacağı konuşuluyor.

    Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki golcünün sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

    Edin Dzeko ve Mauro Icardi ile birlikte gol krallığı yarışı veren Thiam, şu ana kadar çıktığı 17 lig maçında 11 gol ve 2 asist katkısında bulundu.

    Fenerbahçe'de tutunamadı Galatasaray devreye girdi | Süper Lig transfer haberleri

    GALATASARAY BEDAVAYA ALMAK İSTİYOR

    Sezon sonunda boşa düşecek olan Mame Thiam için devreye giren Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden transferi bitirmek istediği öğrenildi.

    Senegalli oyuncuyla ön protokol imzalanma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

    Kayserispor'da üçüncü sezonunu geçiren Mame Thiam, 74 resmi maçta 34 gol atıp, 10 asist yaptı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sabah
    GalatasarayMame ThiamKayserispor
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de tutunamadı Galatasaray devreye girdi | Süper Lig transfer haberleri
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