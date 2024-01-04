Yıldız futbolcuyu takımdan kovdu! Adana Demirspor'da ayrılıklar devam ediyor

4 Ocak 2024 18:38 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 18:42

Adana Demirspor'dan Senegalli golcü Mbaye Niang'ın "param ödenmiyor" çıkışına cevap geldi. Başkanı Murat Sancak ücretini alamadığını iddia eden M'Baye Niang'a yapılan ödemeleri paylaştı.

4 AYDIR MAAŞ ALAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Sezon başından Milan'dan transfer edilen tecrübeli golcü Niang dün Fransız basınına yaptığı açıklamada "Beni zorlayan bazı ödeme sorunları var. Bazı gecikmeleri kabul edebilirsiniz ama bu dört aya kadar uzadı. Bir kısmını halletmiş olsalar bile bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Sancak ise x hesabından Senegalli futbolcuya yanıt vererek "Yalan söylüyorsun, bir Euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. O yüzden gitmek istediğini söyleyince 'Bonservis getir, git' dedik. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz" paylaşımını yapmıştı.

AYRILIKLAR PEŞ PEŞE

Murat Sancak bugün ise M'Baye Niang'a yapılan ödemeleri gösteren bir tablo paylaştı. Akdeniz ekibinde Belhanda, Gravillion ve Kevin Rodrigues gibi isimlerin sözleşmesi feshedilmişti.