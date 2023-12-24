Adana Demirspor'da şok ayrılık! Maaşı ödenmediği için sözleşmesini feshetti

24 Aralık 2023 15:03 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 15:04

Adana Demirspor'da, Andreaw Gravillon ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; uzun zamandır maaşını alamayan Gravillon, avukatları aracılığıyla sözleşmesinin sona erdiğini duyuran bir mektubu kulübe gönderdi.

Takım arayışlarına başlayan 25 yaşındaki stoperin, Rus ekiplerinden Spartak Moskova ile görüştüğü belirtildi.

GRAVILLON İÇİN 2.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fransa'nın Reims takımından geçtiğimiz yaz 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Adana temsilcisine transfer olan Andreaw Gravillon'un 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Mavi lavivertli takımd 18 maça çıkan Gravillon 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.