Futbol dünyasında bir soygun daha! Galatasaraylı eski futbolcu da dolandırıldı

24 Aralık 2023 09:54 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 10:25

Geçtiğimiz aylarda banka Şubesi Müdürü Seçil Erzan'ın, aralarında Arda Turan, Emre Belozoğlu, Muslera ve futbol dünyasından birçok ünlü ismi dolandırdğı olayın yankıları sürerken yeni bir dolandırıcılık olayı daha yaşandı.

Sabah gazetesinin haberine göre, büyük vurgun, 6 Haziran 2023 tarihinde ortaya çıkarıldı. Bir polis memuru, Murat Ş., isimli kişi ile arkadaş ortamında tanıştığını, olay günü kahve içmek için çalışmış olduğu polis merkezine ziyarete geldiğini söyledi. Sohbet sırasında polis memuru aracını satacağını, yeni bir araba alacağını para artarsa eşine de motosiklet alacağını söyledi.

Murat Ş., kamu kurumlarıyla ortak çalıştığını iddia ederek, isterse kendisine ucuz fiyata kamu kurumlarının araç filosundan otomobil alabileceğini söyledi. Polis memurunun ikna olmadığını gören Murat Ş., ikna etmek için iddiaya göre iki emniyet müdürüne aldığını iddia ettiği araçların faturasını göstererek güven kazanmaya çalıştı.

KREDİ ÇEKEREK ÖDEDİ

Emniyet müdürlerine ait faturaları gören emniyet mensubu kendisine 470 bin liraya alabileceği aracın satışı için anlaşma yaptı. Murat Ş., ilk olarak polisten ikamet belgesi ve aracılık yaptığı için 82 bin lira hizmet bedeli talep etti. Polis memuru parayı gönderince Murat Ş., bu kez işlemlerin onaylandığını aracını bir an önce satmasını ve kalan parayı göndermesini istedi. Paranın yetişmesi için polis memuru kredi çekerek aracın ücretini gönderdi. 10 adet havale ile toplamda 666 bin 249 lira gönderen polis memuru her seferinde farklı bir bahane ile parasının alındığını fark etti.

5 AY BEKLEDİ

Paranın alınması ve olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen hiçbir hareket olmadığını fark eden polis memuru konuyu Murat Ş.'ye sorduğunda araçların tırlarla İstanbul' geldiğini otoparkta ekspertiz işlemlerinin yapıldığını söyledi. Bir süre sonra araçlara kamu kuruluşundan şerh konulduğunu biraz daha beklemesi gerektiğini öğrenen polis şahsa kendisini dolandırdığını parasını geri iade etmesini istedi. Murat Ş., iddiaya göre yine bahanelere sarılınca polis memuru şahıs hakkında çevresinden araştırma yapmaya başladı.

VEDAT İNCEEFE LİSTEDE YER ALIYOR

Diğer yandan polis memurunun yaptığı araştırmada kendisine uygulanan yöntemle Murat Ş.'nin Ataşehir'de bulunan bir komiserden 1 milyon lira aldığını, emniyet müdürleri ve cumhuriyet savcısından da para aldığını öğrendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulunan polis memuru şahsın organize bir şekilde güven vererek dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü, kendisi gibi birçok mağdur bulunduğunu ancak henüz resmi makamlara şikâyette bulunmadığını ifade etti.

Dolandırılanlar arasında Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe'nin de yer aldığı öğrenildi. Polis memuru şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Şikayet sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.