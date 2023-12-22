Seçil Erzan iki kişinin daha yüzbinlerce dolarını almış! Fatih Terim Fonu davasında yeni mağdurlar…

22 Aralık 2023 14:19 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 14:34

Futbol dünyasını sarsan aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera gibi çok sayıda ünlü futbolcunun dolandırıldığı ‘yüksek kar getirili özel ve güvenilir gizli fon’ vurgunun yankıları sürerken yeni mağdurlar ortaya çıktı.

Bu kapsamda mağdurlar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca birleştirme talepli iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianameler ana dava dosyasıyla birleştirildi.

Deniz Güzel ve Nuray Şengüler adlı iki kişi, hazırlanan yeni iddianamede ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı.

EŞİ YATALAK KADININ 10 MİLYON TL VE 56 BİN DOLARINI ALMIŞ

Toplamda 10 milyon lira ve 56 bin 600 dolarını Erzan’a verdiğini belirten müşteki Şengüler’in iddianamede yer alan ifadesindeki detaylar dikkat çekti.

Şengüler, ifadesinde şunları söyledi;

Yaklaşık 15 yıldır bankanın müşterisiyim. Seçil Erzan’ı şubeye müdür olarak atandığından beri tanırım, yaklaşık 10 yıldır kendisini tanımaktayım. Eşim eczacılık işleriyle uğraşmaktaydı, bu sebeple bir miktar birikimimiz vardı. Eşim hastalığı sebebiyle yatalak vaziyettedir. 2022 Ocak aylarında hastane masrafları için para çekmek üzere bankaya gittiğimde Erzan ile görüştüm. Bana ‘Nuray abla çok hastane masrafın oluyor, paran hesabında eriyor, gel paranı bankanın özel ve gizli fonuna yatıralım, giriş için 100-150 milyon gerekli ancak ben müdür olduğum için seni bu fona sokmaya çalışacağım, gerekirse ben sana borç para veririm, kafana takma’ dedi. Böylece teklifi kabul ettim. 5 milyon lira ve 56 bin 600 dolar paramı Erzan’a elden teslim ettim.

Oradan ayrılarak paranın vade gününü beklemeye başladım. Sonrasında şubeye gidip paramı sorduğumda bana anlamadığım bankacılık terimleri kullanmaya başladı. O tarihlerde eşimin ailesinden miras kalan Gedikpaşa’da bulunan iş hanının satılma süreci vardı. Erzan da bu süreçten haberdardı. İş hanı satıldı, payımıza 5 milyon lira düştü, bunu da elden teslim ettim. İlk verdiğim para ve son verdiğim parayı toplu şekilde 40 milyon lira olarak geri alacağımı söyledi. Malvarlığımızı bu şahsa teslim ettim, eşim yatalaktı ve paraya ihtiyacımız oluyordu. Toplamda 10 milyon lira ve 56 bin 600 dolar paramı Erzan’a verdiğim için mağduriyetim vardır.

Ayrıca iddianamede yapılan değerlendirmede Erzan’ın müştekiden 312 bin dolar alarak dolandırdığı ve özel belgede sahtecilik suçlarını işlediği kaydedildi.

BİR DİĞERİNİN 125 BİN DOLARINI ALMIŞ

Aynı iddianamede baş sanık Erzan’ın müşteki Deniz Güzel’i ise yatırım yapacağını söyleyerek fona para yatırmaya ikna ettiği, 125 bin dolar parayı teslim alarak dolandırdığı aktarıldı.

MAĞDUR SAYISI 21’E ÇIKTI

Öte yandan İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’ne birleştirme talebiyle gönderilen iddianame kabul edildi. Böylece birleşen dosyalar çerçevesinde Seçil Erzan’ın davasında müşteki sayısı 21’e yükseldi.

226 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.