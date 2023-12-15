Seçil Erzan soruşturmasında kritik Fatih Terim kararı! Banka hesapları teknik incelemeye alındı

15 Aralık 2023 16:43 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 17:11

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye gündemine bomba gibi düşen Seçil Erzan soruşturmasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Cumhuriyet'in adliye kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Fatih Terim'in banka dökümlerine yönelik teknik inceleme başlatıldı. Devam eden soruşturma kapsamında, Terim'in banka hesaplarından "gizli fon" adı altında para kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Öte yandan bu fona para yatırılıp yatırılmadığı ve fonun kullanılması durumunda Terim'in bundan haberdar olup olmadığını inceleniyor.

TERİM, "SEÇİL ERZAN'A HİÇ PARA VERMEDİM" DEMİŞTİ

Teknik direktör Fatih Terim, savcılığa ifade verirken, "Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok" demişti. Söz konusu fonla alakalı kendisinden para istenmediğini belirten Terim, olayı duyar duymaz bankadaki parasını eşi Fulya Terim'in başka bir bankadaki hesabına aktardığını ve bu transfer sırasında 3 milyon dolar eksik gönderildiğini belirtti.

SEÇİL ERZAN: 2012'DEN BU YANA TERİM'İN FİNANSAL DANIŞMANIYIM

Seçil Erzan ise savcılık sorgusunda Fatih Terim'den fon sebebiyle para almadığını, ancak finansal danışmanı olarak 2012'den itibaren Terim'in tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendiğini ve hukuka aykırı bir işlem yapmadığını söyledi. Eğer böyle bir iddia olursa, her işlemi detaylı olarak açıklayabileceğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı teknik inceleme ile birlikte olayın detayları daha da aydınlanacak. Seçil Erzan dosyasıyla ilgili soruşturma da devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Futbol dünyasının tanınmış isimlerini dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı'nın bulunduğu 18 ünlü futbolcunun milyonlarca dolarını dolandırdığı iddia ediliyor. Erzan'ın, ünlü teknik direktör Fatih Terim'in adını kullanarak büyük bir dolandırıcılık olayına karıştığı ileri sürülüyor.

Sanık Erzan'a yöneltilen suçlamalar arasında "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" bulunuyor. Erzan hakkında 69 yıldan 226 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aynı davadaki diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk ise benzer suçlamalardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Kasım 2023 tarihinde başlayan duruşmada, 4'ü tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024 tarihine erteledi. Olayla ilgili soruşturma ve mahkeme süreci devam ediyor.











