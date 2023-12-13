Seçil Erzan davasındaki kayıp 11 milyon dolar nerede?

13 Aralık 2023 12:01 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 12:11

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin gündemine oturan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın kurduğu ve 'Fatih Terim fonu' olarak adlandırılan sahte fon dolandırıcılığında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Arda Turan gibi isimleri 'yüksek karlı fon' vaadiyle dolandıran Erzan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Emre Belözoğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu eski banka müdürünün ifadesindeki tutarsızlıklara değindi.

Mosturoğlu, müvekkili Emre Belözoğlu'nun banka ve yöneticilerine güvenerek böyle bir yatırım yapmaya yöneldiğini belirterek, "Olaydan sonra büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydi. Büyük bir maddi kaybı olduğu için üzüntüsü de büyük" dedi.

11 MİLYON DOLAR NEREDE?

"Erzan’ın ifadesine göre 8-9-10 Nisan tarihinde banka genel müdürlüğünde hazırlandığı söylenen şemada sisteme giren para olarak 54 milyon dolar, çıkan para olarak 43 milyon dolar gözüküyor. 11 milyon dolarlık bir rakamın hiçbir açıklaması yok" diyen Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"12'sindeki duruşmayı bekliyoruz. Ya orada izah edecek bunu ya da 11 milyon dolarlık kısım izahsız kalacak gibi gözüküyor. İfadesine göre bunu 2011’den beri sürdürüyor, o kısmını daha hiç bilmiyoruz. 2 yıllık zaman içerisinde bu kadar kişi ve rakama ulaştığına göre orada 10 senelik bir zaman süreci var, daha fazla kişiye ve daha fazla bir miktara ulaşmış olması muhtemel.

YER, MEKAN, KİŞİ BELİRTMİYOR

O sistem sorunsuz yürümüş ki 2011-2021 arası da kimse şikayetçi olmamış. Herhalde ki vaat edilen kazançlar da verilmiş. İfadesinin doğruluğunu kabul edecek olursak o dönem de bence incelenmesi gereken bir dönem. Beyanda bulunan kişi tutuklu, bu beyanını somutlaştırmadığı sürece tutuklu halinin devam edeceğini biliyor ama ona rağmen bu riski göze alıyor, üstleniyor ve bir dahaki duruşmada bunu söyleyeceğini söylüyor, tabii ki bu çok rastlanılan bir durum değil.

Kendisine bir savunma şekli belirlemiş o savuna şeklinde de mağdurları da suçlayan bir tavrı var. Ona göre insanların mağduriyetinin temel sebebi; aşırı kazanç sağlamak. Anlatımlarında yer, mekan, kişi, miktar hiç belirtmeden ifade vermeye çalışıyor tabii ki o da hep boşluklar oluşmasına sebebiyet veriyor."

Mosturoğlu, “Duruşmadaki ifadesinde böyle bir bölüm var, somutlaştırmadığı sürece, kişi, isim, yer vermediği sürece ortada kalacaktır. Ben inanmıyorum, gerçek olduğunu da düşünmüyorum, para miktarında açıklayamadığı noktalarda bunu genişletmek için söylediğini düşünüyorum. Aksi takdirde zaten yer, zaman ve miktar söyler ve biz somut olarak böyle bir kişi var mı, yok mu anlayabiliriz. Sadece o konuya değil, başka konularda da söylediklerinin tutarlı olmadığını düşünüyorum. Yargılama içerisinde kendisiyle yeni çapraz sorgular sırasında somutlaştıracağım, çok tutarsız noktalar var.