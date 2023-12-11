Eyüpspor maçında Seçil Erzan gerginliği! Arda Turan'dan sert uyarı geldi

11 Aralık 2023 09:31 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:32

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eyüpspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Teknik direktör Arda Turan önderliğinde doludizgin yoluna devam eden İstanbul ekibi, 39 puana ulaşarak en yakın takipçisi Kocaeliespor'a 7 puan fark attı.

SEÇİL ERZAN'A KÜFÜR EDİLDİ ARDA TURAN UYARDI

Eyüpspor-Şanlıurfaspor karşılaşmasında Eyüpsporlu bazı taraftarlar, dolandırıcılık davasından dolayı tutuklu yargılanan Seçil Erzan'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Yapılan tezahüratlara sinirlenen Arda Turan, tribünlere doğru dönerek, "Ne gerek var şimdi? Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra..." şeklinde karşılık verdi.

SEÇİL ERZAN NE YAPMIŞTI?

Futbol dünyasını derinden sarsan dolandırıcılık davasında birçok ünlü ismin parasını alan bankacı Seçil Erzan'ın, Arda Turan'dan da 7.5 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Yüksek faizli fon beklentisi için para toplayan Erzan'ın zaman içerisinde ödeme yapmadığı ve verilen sözleri tutmadığı belirtilmişti.

Seçil Erzan’ın daha önce kimden kaç para aldığına yönelik hazırlanan iki liste ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri 29 kişilik, diğeri 21 kişilik bir isim listesiydi. Bu isim listesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Seçil Erzan’ın evinde biri dolar diğeri Türk lirası olarak aldığı ve ödediği para listesi ele geçirildi. Listede Fatih Terim de yer alıyor.

SEÇİL ERZAN 55 MİLYON DOLAR ALMIŞ

Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Emre Çolak gibi ünlü isimlerin de yer aldığı dolar listesine göre Seçil Erzan toplamda 55 milyon 633 bin 222 dolar para topladı. Bunlardan 45 milyon 59 bin 333 dolar parayı iade etti. Toplam 24 milyon 866 bin lira borç kaldı. 14 milyon 292 bin 222 dolar fazla para ödedi. Aradaki fark ise 10 milyon 573 bin 888 liraydı.

Hazırlanan ikinci listede yer alan kişilerden 10 kez para alındığı görülüyor. Bunlardan toplam 27 milyon 760 bin lira para toplandı. Bunlara karşılık 42 milyon 360 bin lira para ödendi. 2 milyon borç görünen listede 16 milyon lira fazla ödeme yapıldı.