Cezaevindeki Seçil Erzan’dan ilk sözler: Planım olsaydı Arda Turan’ın parasıyla kaçardım

7 Aralık 2023 14:32 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 14:36

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Hürriyet

İstanbul'da bir bankanın müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, yüksek kâr getirili ‘Fatih Terim Fonu’ vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi isimlerin bulunduğu futbolcuları ve iş insanlarını dolandırdı.

18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan, 11 Nisan’da tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi’ne gönderildi. Burada iki kişilik koğuşa yerleştirilen Erzan, koğuş arkadaşıyla kendi durumu hakkında konuştu.

Avukata ihtiyacı olduğunu belirten Erzan’a koğuş arkadaşı kendi avukatını önerdi. Kısa süre sonra ise avukat kendisini ziyarete geldi.

AVUKAT: YORGUN VE ŞAŞKIN GÖRÜNÜYORDU

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberinde, Erzan ile avukatı 1 saatten fazla görüştü. O görüşmeden detaylar da ortaya çıktı. Avukat, Seçil Erzan’ın kendisine söylediklerini ve izlenimlerini anlattı:

“Üzerinde hâlâ tutuklandığı zamandan kalan kıyafetler vardı. Ayakkabıları şıktı. Yorgun ve şaşkın görünüyordu. Şok halindeydi diyebilirim. Çok dolandırıcılık davasına baktım, tecrübeliyim. Bu kadının profesyonel bir dolandırıcı mantığıyla hareket ettiğini sanmıyorum. Anlattıklarına bakılırsa da bir sarmala girmiş, etrafındakilere para kazandırmış.”

AÇIĞI KAPATMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMIŞ

Avukat, tıkanacağı belli olan bu süreci neden devam ettirdiğini sorduğunda ise Erzan’ın “Artık sürecin nerede sona ereceğinin derdinde değildim, anı kurtarmaya çalışıyordum. O kadar kendimi kaybetmiştim ki açığı kapatmak için elimden geleni yaptım. Çarkı döndürmeye o yüzden devam ettim” dediğini açıkladı.

“KAÇARDIM, KİMSE BENİ BULAMAZDI”

Avukata plan yapacak vaktinin olmadığını belirten Erzan, görüşmede ayrıca şunları aktardı:

“İlk para aldıklarım da sürekli sıkıştırıyor, para alıyordu. Akrabalarım da dahil. Para yetiştirmeye çalıştım. Plan yapacak çok vaktim ve enerjim yoktu. Eğer bir planım olsaydı Arda Turan’dan aldığım son parayla kaçardım, kimse de beni bulamazdı. Hep sarmalın içindeydim. Sadece bu süreçte üstüm başım, kıyafetim ve diğer gündelik lüksüm vardı. Kendime harcadığım tek para Bozcaada’daki eve harcadığım 500 bin dolar. Gerisi hep sarmalın içinde.”

İsminin yayınlanmasını istemeyen avukat, daha sonra ücrette anlaşamadıklarını ve bir daha görüşmediklerini aktardı.