MASAK 'Seçil Erzan' gerçeğini ortaya çıkardı! 75 bin lira maaşla 7,5 milyonluk arsa almış

7 Aralık 2023 02:39 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 02:40

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

Futbol ve iş dünyasından 18 kişiyi 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen eski Denizbank Şube Müdiresi Seçil Erzan hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) hazırladığı analiz raporunda ilginç detaylar öne çıktı.

Buna göre Seçil Erzan’ın sigorta başlangıç girişi, 25 Eylül 2000 olarak görülüyor. Denizbank’ta 2001-2023 yılları arasında SSK’lı olarak banka müdürü ünvanı ile çalışan Seçil Erzan’ın, olayın patlak verdiği nisan 2023’ten önceki son bordrosunda maaşı 75 bin 60 TL. MASAK analiz raporunda bir arsa alış ve satışı dikkati çekiyor. Raporda “Analiz konusu şahıslardan Seçil Erzan tarafından güncel değeri yaklaşık 7.500.000 TL olan Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan 391 ada 4 parseldeki “konut” niteliğindeki taşınmazın 08.12.2022 tarihinde edinildiği, sonrasında 21 gün sonra üçüncü şahsa satışın gerçekleştirildiği” bilgisi yer alıyor.

Üzerinde motorlu taşıt kaydı bulunmadığı belirtilen raporda, Seçil Erzan’ın 2022 yılı Mart ve Nisan aylarında toplamda 119 bin TL tutarlı iki bireysel ihtiyaç kredisinin bulunduğu yer alıyor. Ayrıca Seçil Erzan’ın, bankacılık transfer işlemlerinin işlem açıklamalarının incelemesinde “Bozcaada” ifadesine sık rastlanıldığına da dikkat çekiliyor. Seçil Erzan’ın yüksek tutarlara ulaşan para transferlerinin bulunduğuna yer veren raporda; banka hesaplarına gelen yüksek tutarlı para transferlerinin de görüldüğü anlatılıyor.

MASAK analiz raporunda ayrıca Erzan’ın 17 Mayıs 2022 tarihinde intikal yolu ile edindiği Çanakkale ili Bozcaada ilçesi 374 ada 28 parseldeki bağ niteliğindeki %75 hisse oranlı taşınmazının da bulunduğunun göz önünde bulundurulması gerektiği belirtiliyor. Raporda, Seçil Erzan’ın Denizbank Çorlu Orion Şubesinde bir kiralık kasası olduğu da belirtiliyor. Bu kasadan çıkan altınlara el koyulmuştu.

SEÇİL ERZAN’IN PANİĞİ: 300 BİN DOLAR OLMAZSA...

Erzan’ın telefonunun incelenmesini yapan bilirkişinin hazırladığı raporda sanığın bazı mağdurlarla yaptığı mesajlaşmalara yer verildiği ortaya çıktı. Raporda Seçil Erzan’ın Merve Yılmaz’la konuşmasında “Zor durumdayım. Bana bugün 250-300 ne varsa acil bulabilir misin? Yoksa patlayacağım yarın” dediği Yılmaz’ın ise “Kimden bulayım, bende zaten yok” diye cevapladığı görüldü. Erzan, eğer bu parayı bulamazsa birilerinin kendisini götüreceğini söylüyor. Yılmaz ise “Hoca ve çevresi” dediği Erzan’ın ise “Ben, benim çevremdeki herkesi denedim ve çıkmadı” dediği yer aldı. Raporda, Erzan’ın Diba isimli biriyle yaptığı konuşmanın içeriği de yer alıyor. Raporda Erzan’ın şu cümleleri kullandığı belirtiliyor: “Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı vermedim. Onlar da fark etti, bir de onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli, bu işlerle bağlantılı. Oradan bir sıkıntı çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık”, “Onlara bir şey vermem gerekiyor, fark ettiler onlardan habersiz iş yaptığımı. Olayı büyütürlerse çok kötü olur.”

MAAŞI 8 BİN 674 LİRA EFT'LER MİLYONLUK

MASAK analiz raporunda tutuklu sanıklardan Ali Yörük ile kardeşi Atilla Yörük de yer alıyor. Rapora göre Ali Yörük, Atilla Yörük’ün yanında 8 bin 674 lira ücretle çalışıyordu. Ancak Ali Yörük ve eşinin üzerinde olan tamamı Tekirdağ’da bulunan, toplam 16 arsa, tarla ve evi 2019-2022 arasında satın aldıkları ortaya çıktı. MASAK, Ali Yörük’ün 2022 ve 2023 yıllarındaki şüpheli para trafiğini de belirledi. Buna göre, Ali Yörük, 24 ayrı işlemle toplam 1 milyon 812 bin 500 lirayı Atilla Yörük’ün hesabına gönderdi. Tek işlemde ‘Gedik Yatırım Menkul Kıymetler’e, 700 bin lira gönderildi. Aslı Yörük, arsa satış bedeli olarak kendi hesapları arasında iki işlemde, 1 milyon 233 bin lira transfer etti. Atilla Yörük’e 11 işlemle 2 milyon 516 bin lira gönderdi.

"MÜŞTEKİ SAYISI DA PARA DA ARTACAK"

Seçil Erzan dolandırıcılığında mağdur olan Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin’in avukatı Murat Öksüz, davanın 12 Ocak’ta gerçekleştirilecek ikinci duruşmasında ilk celseye katılmayan 6 müştekinin ve 12 tanığın ifadelerinin alınacağını belirterek “Biz banka üst düzey yöneticilerinin en azından bu davada tanık olarak dinlenmesi gerektiğini belirtmiştik. Mahkeme buna ilişkin kararını açıklayacaktır” dedi. Davada çok entererans, araştırılması gereken bölümler olduğunu belirten Öksüz, şunları söyledi: Zaman zaman ofisimizi arayan dolandırma iddialarında bulunan şahıslar olabiliyor ama bu şahıslar kimdir, gerçekten dolandırılmış mıdır, bunları bilemiyoruz. 45 milyon dolar ve 15 milyon lira civarı bir dolandırma tutarı söz konusu ama bu tutar sanırım zamanla çok daha yükselecek çünkü birçok insan kendilerinin de Seçil Erzan’ın fon vaadiyle dolandırdığını iddia ediyorlar.

YENİ DELİLLER ORTAYA ÇIKACAKTIR

Duruşma sırasında banka avukatları ve Erzan’ın avukatı arasında gerçekleştiği iddia edilen kağıt verilmesi konusuyla ilgili ise Öksüz, şöyle dedi: “Mahkeme Denizbank’ın katılma taleplerini ve soru sorma taleplerini reddetti. Zaten bu karardan sonra o kağıt alışverişini gördük. Orada bizim düşündüğümüz kendileri soramadıkları için bazı soruları Erzan’ın avukatı vasıtasıyla sordurma çabasıydı. Yeni tanıklar yeni deliller mutlaka ortaya çıkacaktır.”