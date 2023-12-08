Fon dolandırıcılığında yeni detaylar: 'Seçil Erzan himaye edildi' iddiası

8 Aralık 2023 02:01 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 02:02

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi

Milyonlarca dolarlık hayalî fon dolandırıcılığı davasının müştekilerinden iş adamı İsmail İbrahim Çağlar’ın avukatı Metin Sinan Aslan, tutuklu sanık Seçil Erzan’ın himaye gördüğünü öne sürdü. Müvekkilinin “tam da Fatih Terim Fonu diyerek bu olaya girenlerden” olduğunu söyleyen Avukat Aslan “Parayı verdikten sonra bir alındı da alıyor, diyorlar ya peçete kâğıdı vs. hiç öyle değil; bir bankanın antetli kâğıdı, kaşesi, çift imza var. İkinciyi imzayı da bankanın müdür yardımcısı kabul etti, ‘Bana ait’ dedi, karekod, ISIN kodu var” dedi.

"ERZAN'IN HİMAYE GÖRDÜĞÜ AÇIK"

“Tamam, herkes hatalı, bankanın hiç mi hatası yok burada?” diye soran Avukat Aslan “Seçil Erzan 25 yaşında Florya Şubesinin müdürü oluyor. Seçil Erzan hangi özel yeteneğinden dolayı 12 yıl o şubede tutuluyor? Âdeta taltif edilmiş, terfi ettirilmiş ve kendisi daha da merkezî bir konuma getirilmiş... Erzan’ın himaye gördüğü açık” ifadelerini kullandı. Aslan, Erzan’ın banka ile bir orta yol aradığını iddia ederek “Hatta kendi avukatı duruşmanın sonunda ‘Bilmiyorum hep beraber bir orta yol bulalım, bunu nasıl çözelim’ dedi, Nasıl bir orta yol olur, onu bilemiyoruz” dedi.

KİMİNLE KAÇ KERE GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Erzan’ın geçmişe dönük altı aylık telefon kayıtları ile Erzan’ın bankadaki görüntüleri de dava dosyasında yer aldı. Telefon kayıtlarında da Seçil Erzan’ın eski nişanlısı Candaş Gürol ile altı ayda 1.100 kez, Fatih Terim’in yardımcısının eşi Nur Erkasap ile 195 defa, Arda Turan ile 131 sefer, Musa Mert Çetin ile 46, Semih Kaya ile 20 ve Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı ile yedi görüşme yaptığı belirtiliyor.

Bu arada Erzan’ın avukatına yaşanan olaylarla ilgili “Ben artık sürecin nerede sona ereceği derdinde değildim. Anı kurtarmaya çalışıyordum. O kadar kendimi kaybetmiştim ki, açığı kapatmak için elimden geleni yaptım. Çarkı döndürmeye o yüzden devam ettim. İlk para aldıklarında beni sürekli sıkıştırıyorlardı. Akrabalarım da dâhil herkese para yetiştirmeye çalıştım. Plan yapacak vaktim ve enerjim yoktu” dediği ifade edildi.