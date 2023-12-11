Seçil Erzan'ın avukatı konuştu: "Bir tek Belözoğlu masum"

11 Aralık 2023 10:08 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 10:15

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eski DenizBank Şube Müdürü Seçil Erzan, yüksek faiz getiren bir gizli fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu birçok kişiyi dolandırmakla suçlanıyor.

Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Avukat Karaaslan, Erzan'ın paraları nasıl elde ettiğini ve neden kaçmadığını açıkladı.

Seçil Erzan’ın bu işe Ali Yörük’ün “Atilla Köşkdere’ye çok iyi kazandırdın, bizim paramızı da değerlendir” demesiyle başladığını, bir süre sonra rakamların kontrolden çıktığını anlatan avukat Karaaslan, şöyle devam etti:

"SEÇİL'İN KİME NE VERDİĞİ ORTAYA ÇIKACAK"

"2021’de borsa altüst oluyor. Daha çok para bulmak istiyor, borsada kaldıraçlı işlem yaptığı için daha çok faize batıyor. Süleyman Aslan’la, Ayhan Akman’la ve Barış Tari ile tanışıyor. İçeriye giriyor. Semih Kaya ve Fırat Özdemir bir verip üç kazanıyor. Ondan sonra Arda, Muslera, Ayhan Akman, emlakçı Serdar Şenol’u getiriyor. Şenol, Barış Tari’yi getiriyor. Semih Kaya, ‘Selçuk abide de para var’ diyor. Seçil, öyle arıyor Selçuk İnan’ı. İnan, Semih’e, ‘Böyle bir fon var mı?’ diye soruyor. ‘Evet, ben kazanıyorum, gir’ diyor. Şimdi inkâr ediyorlar. Bilirkişi 180 binden fazla silinen WhatsApp yazışmasını geri getirmiş, çalışma sürüyor. HTS kayıtlarıyla yazışmaları eşleştireceğiz. Seçil’in kime ne verdiği ortaya çıkacak.”

Karaaslan, Seçil Erzan'ın korkak biri olduğunu ve Schengen vizesi bulunduğunu belirterek, kaçma ihtimalinin olmadığını savundu.

“Herkes diyor ya ‘Paralar nerde?’ Soruyorum: Semih Kaya’nın Bodrum’dan 4 milyon 200 bin Euro’luk ev alabilecek, bir buçuk yıldır o paraya dokunmadan yaşayabilecek geliri var mıymış?” diye konuşan avukat Karaaslan, Seçil Erzan’ın aldığı paraları elde dolaştırdığını söyledi.

"BEŞ KURUŞ PARASI YOK"

Müvekkilinin finansal durumu hakkında konuşan Karaarslan, “İnanmayacaksınız. Gerçekten beş kuruş para yok. Herkes diyor ki “Bir yere gömmüştür.” Gömmüşse büyük hayal kırıklığı yaşayacağım. Annesinin 7.500 TL’lik emekli maaşını, imzasını taklit ederek, kullandığı krediye bloke ettirmiş. Annesi engelli, imza atabilecek durumda değil. Taksitler devam ederken tutuklanıyor. Annesi bir kuruş emekli maaşı alamıyor tutuklandığından beri” dedi.

Erzan'ın annesinin emekli maaşını taklit ederek kredi kullanmasına dair iddiaları reddeden Karaaslan, annesinin engelli olduğunu ve imza atma yeteneği olmadığını savundu. Tutuklandığından beri annesinin emekli maaşı alamadığını ifade etti.

"KAÇAMAZ KORKAK BİR KIZ O"

Seçil Erzan’ın neden elinde para varken kaçmadığına ilişkin soruya ise Karaarslan, “Kaçamaz, korkak bir kız o. Schengen’i de var, kaçmıyor. Belözoğlu’ndan, Çağlar’dan ve Çeviker Ailesi’nden aldığı para 10 milyon dolar. O parayla isteseydi kaçardı. Çorlu’ya annesiyle vedalaşmaya gidiyor” diye yanıt verdi.

"BİR TEK EMRE BELÖZOĞLU MASUM"

Seçil Erzan’ın cezaevindeki durumunun çok kötü olduğunu, çok ağladığını, “Suçluyum ama ben de battım” dediğini aktaran Karaaslan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bence nitelikli yalanlar değildi İsmail Bey. Bu belgelerle bu kadar parayı siz bankacıya verir misiniz? ‘Daha fazla faiz verdiğini duyduk, verdik’ demiyorlar da diyorlar ki ‘Seçil bizi kandırdı.’ Seçil yalancı, diyecek lafım yok. Seçil’in yüzüne söyledim. Ama 4 milyon dolar alabilecek nitelikli bir yalan söylemiyor. Bir tek Belözoğlu masum. Niye? Çünkü Volkan Bahçekapılı’nın getirdiği evrakı beğenmiyor. Ertesi gün bankaya damlıyor. Asiye Öztürk’ten çift imza alan tek ve ilk insan. Diğerlerinin hepsi Seçil’in paraları ödeyemeyeceği duyulunca evrak peşine düşüyor.

"İNSANLAR REKLAMLA PARALARINI TESLİM ETMİŞ"

Nitelikli bir yalan söylemesine gerek olmadan insanlar kulaktan kulağa reklamla paralarını teslim etmiş. Siz verir misiniz? Ben bin dolar vermem o bloknotlara. Niye vermişler? Seçil’in çok faiz verdiğini bildikleri için."