Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Adana Demirspor'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu

    Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Younes Belhanda ile yollar ayrıldı. Resmi siteden Faslı yıldız için açıklama yapan Mavi-şimşekler, teşekkür mesajı yayınladı.

    Adana Demirspor&#039;dan ayrılan Belhanda&#039;nın yeni adresi belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig takımı Adana Demirspor'da, Younes Belhanda ile yolların ayrıldığı açıklandı.

    Mavi lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Her şey için teşekkürler Belhanda" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

    "Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

    Adana Demirspor'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu

    BELHANDA'NIN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

    Pendikspor ve Eyüpspor'un listesinde olduğu iddia edilen Belhanda'nın kısa süre içinde Katar'a giderek Al Shamal ile anlaşacağı ortaya çıktı.

    Adana Demirspor'da 74 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız, 19 gol ve 12 asist katkısında bulundu.

    https://twitter.com/AdsKulubu/status/1740628805964742957

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Adana Demirspor
    Haberler > Spor > Adana Demirspor'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Suudi Arabistan'da dev final! Galatasaray ile Fenerbahçe 108 milyonluk kupaya hazır - SporSuudi Arabistan'da dev final! Galatasaray ile Fenerbahçe 108 milyonluk kupaya hazırCristiano Ronaldo'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük sürpriz - SporCristiano Ronaldo'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük sürprizNuri Şahin, dünya devinin yeni teknik direktörü oldu - SporNuri Şahin, dünya devinin yeni teknik direktörü olduSamet Aybaba, 'İstemeyeni göndeririz' - SporSamet Aybaba, 'İstemeyeni göndeririz'Yılın son derbisinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak - SporYılın son derbisinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacakSÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray Fenerbahçe maçı başlama saati belli oldu - SporSÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray Fenerbahçe maçı başlama saati belli olduDerbinin faturası ağır oldu! PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza - SporDerbinin faturası ağır oldu! PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne cezaJorge Jesus’tan Hakan Çalhanoğlu’na inanılmaz teklif - SporJorge Jesus’tan Hakan Çalhanoğlu’na inanılmaz teklifGalatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı muhtemel 11'lerde kimler var? - SporGalatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı muhtemel 11'lerde kimler var?Süper Kupa finali öncesi Galatasaray’a büyük şok! 4 yıldız oyuncu kadroya alınmadı - SporSüper Kupa finali öncesi Galatasaray’a büyük şok! 4 yıldız oyuncu kadroya alınmadı
    Sonraki Haber Yükleniyor...