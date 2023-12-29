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Adana Demirspor'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Younes Belhanda ile yollar ayrıldı. Resmi siteden Faslı yıldız için açıklama yapan Mavi-şimşekler, teşekkür mesajı yayınladı.
Süper Lig takımı Adana Demirspor'da, Younes Belhanda ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Mavi lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Her şey için teşekkürler Belhanda" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
BELHANDA'NIN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Pendikspor ve Eyüpspor'un listesinde olduğu iddia edilen Belhanda'nın kısa süre içinde Katar'a giderek Al Shamal ile anlaşacağı ortaya çıktı.
Adana Demirspor'da 74 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız, 19 gol ve 12 asist katkısında bulundu.
https://twitter.com/AdsKulubu/status/1740628805964742957
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi