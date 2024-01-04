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    Batman'da yetişti İngiliz devine transfer oluyor, Sivassporlu Yunus Emre Konak 5 milyon Euro'ya imza atacak

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Sivasspor'un 17 yaşındaki yıldızı Yunus Emre Konak'u renklerine bağlamak için harekete geçti. Türk yıldızın transferi için geri sayım başladı.

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    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son yıllarda Süper Lig'den Avrupa'ya transfer yapan genç yeteneklere bir yenisi daha ekleniyor.

    Sivasspor'un 17 yaşındaki futbolcusu Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekibi Brentford ile görüşmelere başladı.

    Batman'da yetişti İngiliz devine transfer oluyor, Sivassporlu Yunus Emre Konak 5 milyon Euro'ya imza atacak

    YUNUS EMRE KONAK BRENTFORD'A GİDİYOR

    İngiliz ekibinin genç yıldız için 5 milyon euro bonservis ödeyerek transferi bitireceği öğrenildi.

    2018 yılında 1955 Batman Belediyespor takımından Sivasspor altyapısına transfer edilen Yunus, kısa sürede teknik ekibin gözüne girdi.

    Şu ana kadar 17 lig maçına çıka Yunus,1 asist yaparak 1330 dakika süre aldı.

    Genç yıldızla daha önce Fransız ekiplerinden Rennes de ilgilenmişti.

    Batman'da yetişti İngiliz devine transfer oluyor, Sivassporlu Yunus Emre Konak 5 milyon Euro'ya imza atacak

    SERVET ÇETİN PARLATIP TAKIMA KAZANDIRDI

    Sezona Sivasspor'da başlayan Servet Çetin, Yunus Emre Konak'a 17 lig maçında şans vererek, ilk 11'de oynattı.

    Genç oyuncu ortaya koyduğu performansla teknik ekibin gözüne girdi.

    BÜLENT UYGUN ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

    Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Türkiye'de 30 yıldır izlediğim en yetenekli futbolcu, Sivasspor'daki Yunus Emre Konak. Fiziği, temposu, oyun görüşü ve oyun mantalitesiyle dört dörtlük bir futbolcu" ifadelerini dile getirmişti.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sivasspor
    Haberler > Spor > Batman'da yetişti İngiliz devine transfer oluyor, Sivassporlu Yunus Emre Konak 5 milyon Euro'ya imza atacak
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