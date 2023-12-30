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    Adana Demirspor'da peş peşe ayrılıklar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi

    Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da yaprak dökümü sürüyor

    Adana Demirspor&#039;da peş peşe ayrılıklar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiz günlerde Younes Belhanda ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da yaprak dökümü dürüyor.

    Ekonomik sorunları olduğu iddia edilen Mavi-şimşekler, Kevin Rodrigues ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Adana DemirsporSüper Lig
    Haberler > Spor > Adana Demirspor'da peş peşe ayrılıklar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi
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