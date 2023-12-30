Adana Demirspor'da peş peşe ayrılıklar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi

30 Aralık 2023 12:32 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 12:32

Geçtiğimiz günlerde Younes Belhanda ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da yaprak dökümü dürüyor.

Ekonomik sorunları olduğu iddia edilen Mavi-şimşekler, Kevin Rodrigues ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.