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    Süper Kupa organizatörü Riyadh Season'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! Anlaşmanın detaylarını paylaştı

    Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının organizatör şirketi Riyadh Season, erteleme kararının ardından açıklama yayınladı.

    Süper Kupa organizatörü Riyadh Season&#039;dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! Anlaşmanın detaylarını paylaştı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçının çeşitli nedenlerden dolayı ertelenmesi birçok tartışmayı beraberinde getirdi.

    Dev finalin organizatörü Riyadh Season, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

    "Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuzu gururu vurgulamak isteriz. Bunların arasında spor sahaları da vardır. 

    Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk; özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uygulaması gerektiğini vurguladığımız zamandan beri...

    Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık. 

    Bu anlaşmaya rağmen, iki takım da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."

    Süper Kupa organizatörü Riyadh Season'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! Anlaşmanın detaylarını paylaştı

    Maç ertelendi! Fenerbahçe kafilesi yurda döndü
    Oynat

    Maç ertelendi! Fenerbahçe kafilesi yurda döndü

    Fenerbahçe-Galatarasay arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a döndü. Kulüpler ortak bildiride 'Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' açıklamasında bulundu. İsmail Kartal, kendilerini karşılayan taraftarlara teşekkür etti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper KupaSuudi Arabistan
    Haberler > Spor > Süper Kupa organizatörü Riyadh Season'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! Anlaşmanın detaylarını paylaştı
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