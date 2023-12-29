Riyad'daki 'Süper Kupa' krizi sonrası siyasilerden de açıklamalar peş peşe geldi

29 Aralık 2023 20:57 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 00:03

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 17. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek, Süper Kupa mücadelesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta yapılacaktı.

MAÇ ÖNCESİ KRİZ ÇIKTI

Ancak Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi öncesi kriz çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray, İstiklal Marşı ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti. Maça dakikalar kala da Süper Kupa iptal edildi.

Kriz sonrası siyasi isimler peş peşe açıklamalarda bulundu...

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti'den yaşananlara ilişkin ilk açıklama Sözcü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER'DEN TEPKİ

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değerleri ne Suud’lara ne de başka bir ülkeye tartışma konusu yapılamaz! Bizi bu cihanda; Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzü anmaktan alıkoyacak hiçbir güç yoktur, olamaz!"

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

"Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçına kulüplerimizin Atatürk tişörtüyle çıkmasına Suudi Arabistan yetkilileri izin vermiyor! Kulüplerimizin maça çıkmama kararını destekliyoruz."