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    Suudi Arabistan'da oynayan Merih Demiral'den tepki: Allah belanızı versin

    Suudi Arabistan'ya yaşanan Süper Kupa krizi sonrası milli futbolcu Merih Demiral, kendisine yapılan eleştirilere sosyal medyadan cevap verdi. Demiral'ın sert sözleri takipçilerini şaşırttı.

    Suudi Arabistan&#039;da oynayan Merih Demiral&#039;den tepki: Allah belanızı versin
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı, çeşitli nedenlerden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

    Suudi Arabistan'da Al Ahli takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

    Suudi Arabistan'da oynayan Merih Demiral'den tepki: Allah belanızı versin

    MERİH DEMİRAL: ALLAH BELANIZI VERSİN

    Sosyal medyada yaşanan skandalla ilgili paylaşımda bulunmadığı için eleştirilen Merih, "Olayların yaşandığı anda Al Khaleej'e karşı sahadaydım. Şimdi maçtan çıktım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim" ifadelerini kullandı.

    Merih Demiral, kendisine tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısına da şu cevabı verdi:

    "Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun, ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun. Allah belanızı versin."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper KupaSuudi Arabistan
    Haberler > Spor > Suudi Arabistan'da oynayan Merih Demiral'den tepki: Allah belanızı versin
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