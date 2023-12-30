Suudi Arabistan'da oynayan Merih Demiral'den tepki: Allah belanızı versin

30 Aralık 2023 09:06 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 09:22

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı, çeşitli nedenlerden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Suudi Arabistan'da Al Ahli takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

MERİH DEMİRAL: ALLAH BELANIZI VERSİN

Sosyal medyada yaşanan skandalla ilgili paylaşımda bulunmadığı için eleştirilen Merih, "Olayların yaşandığı anda Al Khaleej'e karşı sahadaydım. Şimdi maçtan çıktım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral, kendisine tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısına da şu cevabı verdi:

"Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun, ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun. Allah belanızı versin."