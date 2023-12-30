Süper rezalet! Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finaline çıkmadı

30 Aralık 2023 04:56 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 04:57

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Skandallarla çalkanan futbolumuz yeni bir krizle sarsıldı. Suudi Arabistan’daki G.Saray ile F.Bahçe arasındaki Süper Kupa maçı oynanmadı. Maç öncesi Suudi yetkililer ile TFF arasında anlaşmazlık çıktı. Suudiler Atatürk posterine, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartına, Atatürk tişörtlerine ve İstiklal Marşı’na izin vermedi. Yasağı koyan Suudi hükümeti yetkililerinin direkt “Kral’ın adına konuşuyoruz” dedikleri belirtildi. Her iki temsilcimizde de kelimenin tam anlamıyla büyük şok yaşandı. Takımlarımız bu karara büyük tepki gösterdi. Olay sosyal medyada da bomba etkisi yaptı.

İLK UÇAKLA DÖNÜN!

Sıcak saatler yaşanırken sarı lacivertli taraftarlardan, “Fenerbahçe’mizden ve Galatasaray’dan beklentimiz ortak bir tavırla maça çıkmamaları ve ülkemize ilk uçakla geri dönmeleridir” açıklaması geldi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, “Ali Koç maça çıkmama kararı aldı” mesajını paylaştı. Daha sonra TFF’den “Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz” açıklaması geldi.

MAÇA ÇIKMIYORUZ

Maç saatine doğru Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa’nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi. Toplantının sona ermesinin ardından stada gidilmesi beklenirken, yeni bir kriz başladı. Sarı kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden yine izin gelmedi. Dursun Özbek, maça çıkmayacaklarını bildirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da maç öncesi tişörtlere izin verilmemesi hâlinde maça çıkmayacaklarını söyledi. Yine izin olmayınca iki takımımız da ülkeye geri döndü.

KULÜPLERDEN TEPKİ YAĞDI

Suudi yetkililerin çıkardığı zorluklara Süper Lig ekipleri de tepki gösterdi. Beşiktaş ve Trabzonspor resmî sitesinden Atatürk fotoğrafıyla sözlerinin yer aldığı paylaşım yaptı. Diğer kulüpler de verdikleri sosyal medya mesajlarıyla duruma olan tepkilerini dile getirdi.

"ALMANYA'YI İSTEDİK KABUL ETMEDİLER"

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, “Süper Kupa’nın Riyad’da oynanması ile ilgili tartışmaları zaten samimi bulmuyordum. İtalya, İspanya dörtlü Süper Kupa oynuyor, dünyanın gözü burada. Biz Almanya’yı istiyorduk aslında, TFF de istiyordu ama Almanya kabul etmedi” derken, “Son derece endişeliyiz. Türkiye’nin kronikleşmiş bir futbol problemi var. Bu böyle gidemez. VAR geldi, hayatımıza girdi. Hakem sorunları daha minimize olacaktı, ne yazık ki arttı. TFF’de bir irade, bir özgüven olmadığını, hafif de bir kafa karışıklığı olduğunu bize gösteriyor” sözlerini kullandı.

TFF VE İKİ KULÜPTEN GARİP BİR AÇIKLAMA

Ertelemenin ardından TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden ortak açıklama geldi. Yapılan duyuruda, “Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonunun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla, Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

Hem ‘bazı aksaklıklar’ denilmesi hem de sahadan çekilmek kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

FENERBAHÇE'NİN ODASINI BASTILAR

Suudi Arabistan polisleri, Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe soyunma odasına zorla girip İngilizce olarak yazılan “Yurtta sulh cihanda sulh” pankartına el koydu. Sarı lacivertli futbolcuların maça çıkarken taşımak istediği pankartın alınması o esnada soyunma odasında olan kulüp yetkililerini şoke etti.Sonrasında gelişen olaylarla birlikte Süper Kupa maçı futbol tarihimizde ilk defa iptal edildi.

DÜNYA YİNE ÇALKALANDI

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesi yurtdışı basınında da yer aldı:

>> Calciomercato: Eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik kriz.

>> Foot Mercato: Atatürk’ün adının yazılı olduğu pankart ve posterlerin stadyuma alınmaması sonrası maç iptal edildi.

>> Marca: Türkiye Süper Kupası’nda skandal yaşandı.

>> Daily Mail: Türkiye’nin kurucusunun pankartları yasaklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı.

>> AS: Suudi hükümetinin yasaklamaları üzerine Türk takımları maça çıkmayı reddetti.