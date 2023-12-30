Büyükekşi'ye yol göründü! Önce Faruk Koca, sonra Ecmel başkan, şimdi de Süper Kupa...

30 Aralık 2023 05:23 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 05:24

Türk futbolu son haftalarda krizlerden başını kaldıramıyor. Önce A.Gücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü sonrası yaşanan olay futbolumuzu salladı. Bilindiği gibi eski başkan Faruk Koca saha içine girerek hakem Halil Umut Meler’e yumruk attı. Türkiye’nin bir numaralı hakemi yere düşerken burada da tekmelere maruz kaldı. Faruk Koca ömür boyu futboldan men edildi. Aynı zamanda tutuklanan Koca daha sonra serbest bırakıldı.

LİGE ARA VERİLDİ

Koca’nın saldırısı sonrasında liglere ara verildi ve müsabakalar bir hafta sonra yeniden başladı. Fakat ikinci bir sarsıntı geldi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, iç sahadaki Trabzonspor maçında takımı 2-1 geri düşünce oyuncularını sahadan çekti. Başkan başta kendi futbolcuları olmak üzere bütün ‘geri dönme’ taleplerine rağmen kararını uyguladı. İstanbulspor hükmen mağlup oldu ve ayrıca üç puanı da silindi.

YATIŞTI DERKEN!...

Ortalık yeni yeni yatışırken dün de Suudi Arabistan’da oynanması gereken Süper Kupa maçı yapılamadı. Konunun en dikkati çeken yanlarından biri TFF’nin takımlarımızın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla sahaya çıkmasına ‘olur’ vermesiydi. Suudi yetkililerin böyle bir uygulama yapılması hâlinde izin vermeyeceklerini daha önce TFF’ye ilettikleri iddia edildi. Futbol Federasyonu bir kere daha sorgulanır hâle geldi. Kamuoyu Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istiyor.

TANSİYON YÜKSELDİ, BÜYÜKEKŞİ FENALAŞTI

Son haftalarda büyük stres yaşayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dün maçın iptali sonrası aniden fenalaştı. Riyad’da başkanın kaldığı otele acilen ambulans ve doktorların geldiği görüldü. Tansiyonu yükselen Büyükekşi’yi takibe alan doktorlar durumunun iyi olduğunu açıkladı.

KRİZ GELİYORUM DEMİŞ!

Bir Federasyon yetkilisinin yaptığı açıklama sosyal medyada çok konuşuldu. İsmi açıklanmayan yetkilinin, “Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ısınmaya Atatürk tişörtleriyle çıkma fikri salı günü ortaya atıldı. Biz de sıcak baktık. Ama Suudi yetkililer dün (önceki) gece “Buna izin vermeyiz” dediler. O andan beri TFF ve iki kulübün tavrı net oldu. Atatürk tişörtlerine izin verilmezse maçı oynamayız şeklinde görüş belirttiler” dediği ifade edildi. Dün maça saatler kala iki takımımızın da maç öncesi özel tişört giyeceği Suudilerce öğrenildi ve kriz patladı.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

KURALLAR MAÇ ÖNCESİ KONUŞULMADI MI?

Süper Kupa maçının iptal edilmesi şaşkınlığa sebep olsa da bazı sorular da cevapsız kalmıyor değil. Gergin dönemlerden geçen ülkemizde birleştirici ruhu yaşanması gereken futbolumuzun üzerinde haftalardır kaos eksik olmuyor. Bu da Türkiye’ye gerdikçe geriyor. Suudi Arabistan bu maç için Türkiye’ye 5 milyon dolar verecekti. Ayrıca takımların bütün masrafları da bu ülkeye aitti ve elbette ki kendilerine göre kuralları olacaktı.

ANLAŞMA OLMADAN NİYE GİTTİK?

Durum böyle olunca dünkü skandal sonrası akıllara hâliyle farklı sorular geldi. Takımlar gitmeden önce Suudilerle TFF arasında ‘maça ait kurallar’ konuşulmadı mı, bir anlaşma olmadıysa iki takımımız maça niye gitti. Çünkü böyle bir skandal yaşanmadan başka bir seçenek bulunabilirdi. Bir başka soru da takımlarımız Avrupa’da oynadığı hangi maça Atatürk forması ile çıktı. Ve Avrupa’daki hangi maçta, “Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartı açıldı.

BÜYÜKEKŞİ NE CEVAP VERDİ?

Suudilerin hem resimli tişörtten hem de pankarttan haberdar oldukları ve buna izin vermeyeceklerini TFF’ye bildirdikleri doğru mu? Doğru ise Mehmet Büyükekşi ne cevap verdi? TFF Başkanı ‘biz bunu kabul etmeyiz’ dediyse karşı taraftan ne cevap geldi. Öte yandan dün gece saatlerinde Büyükekşi’nin istifa ettiği yönünde haberler yayıldı. Yapılan spekülasyonlara TFF’den yalanlama geldi.