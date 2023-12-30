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    Fenerbahçe ve Galatasaray'a coşkulu karşılama! Taraftarlar havalimanlarına akın etti

    Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ileri bir tarihe ertelenmesi sonrası yola çıkan Fenerbahçe ve Galatasaray kafilelerini havalimanlarında çok sayıda taraftar tezahüratlarla karşıladı.

    Fenerbahçe ve Galatasaray&#039;a coşkulu karşılama! Taraftarlar havalimanlarına akın etti
    Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

    2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türlkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa karşılaşması için Suudi Arabistan'a gitti. Başkent Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılması planlanan maç başka bir tarihe ertelendi. 

    Maça saatler kala Suudi Arabistan yönetiminin takımlara Atatürk pankartı ve tişörtü için izin vermediği belirtildi. Bir süre sonra krizin aşıldığı duyuruldu ancak sonrasında Türk takımlarının taleplerinden geri adım atmadığı açıklandı.

    Taleplerinin olumsuz karşılık görmesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayı reddetti. İki takım, ertelemenin ardından yurda döndü. 

    Fenerbahçe ve Galatasaray'a coşkulu karşılama! Taraftarlar havalimanlarına akın etti

    ÖNCE GALATASARAY KAFİLESİ GELDİ

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-kırmızılı kafileyi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı.

    Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Galatasaraylı yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

    Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

    Fenerbahçe ve Galatasaray'a coşkulu karşılama! Taraftarlar havalimanlarına akın etti

    FENERBAHÇE DE SABİHA GÖKÇEN'E İNDİ

    Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe kafilesi de Türkiye’ye döndü. Sarı lacivertli takım, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan havalanan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yaptı. Yaklaşık 3 bin taraftarın beklediği havalimanında sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, taraftarlara seslenerek, “Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'na takımdan önce iniş yapan Başkan Ali Koç ise takım otobüsünün hareket ettiği sırada özel aracıyla havalimanından ayrıldı.

    Sarı lacivertli futbolculardan bazıları kendi araçlarıyla havalimanından ayrılırken, bazı futbolcular ise takım otobüsüyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan çıkış yaptı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
    FenerbahçeGalatasaraySüper Kupa
    Haberler > Spor > Fenerbahçe ve Galatasaray'a coşkulu karşılama! Taraftarlar havalimanlarına akın etti
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