Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Dünya basını Riyad'daki Süper Kupa krizini unutmadı: Çöldeki derbide büyük sıkıntı!

    Uluslararası basın, dün akşam Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçının yaşanan kriz sonrası ertelenmesine sessiz kalmadı. İtalya, İngiltere ve birçok ülke Süper Kupa krizini sayfalarına taşıdı.

    Dünya basını Riyad&#039;daki Süper Kupa krizini unutmadı: Çöldeki derbide büyük sıkıntı!
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan anlaşmazlıklar sonrası ileri bir tarihe ertelendi.

    Dünya basını yaşanan krizi sayfalarına taşıyarak iki Türk takımın maç yapmadan ülkelerine dönmek zorunda kaldığını belirtti.

    'TÜRK FUTBOLUNDA YENİ KARIŞIKLIK'

    İspanyol "Mundo Deportivo" yayına "Türk futbolunda yeni karışıklık" manşetiyle çıktı. Mundo Deportivo, Suudi yetkililer ile Türk tarafının gün boyu süren müzakerelere rağmen uzlaşamadığını aktardı.

    İngiliz haber ajansı Reuters, Süper Kupa finalinin tartışmalar nedeniyle iptal edildiğini yazdı. Krizin İstiklal Marşı'nı okutturmamaları ve Atatürk pankartlarını kabul etmemeleri nedeniyle çıktığını belirten haberde, 2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ardından Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin onarılmaya çalışıldığı hatırlatıldı.

    Dünya basını Riyad'daki Süper Kupa krizini unutmadı: Çöldeki derbide büyük sıkıntı!

    'ÇÖLDEKİ DERBİDE BÜYÜK SIKINTI'

    Almanya'nın popüler yayın organlarından Bild, "Çöldeki derbide büyük sıkıntı" başlığını attı. Bild, Suudi polisinin Fenerbahçe soyunma odasına girerek Atatürk baskılı tişörtleri toplamak istediğini de yazdı.

    İtalyan La Gazzetta Dello Sport gazetesi, ertelenen finali "Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki İstanbul derbisi iptal edildi" başlığıyla servis etti.

    Mirror gazetesi, haberinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk'ü anmasına izin verilmediği belirtildi. Haberde, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Suudi yetkililer arasında yapılan anlaşmanın ardından maç Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumunda oynanacaktı. Ancak maçın başlamasına saatler kala Suudiler, iki tarafın da ısınma hareketleri sırasında modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı tişörtleri giymelerini yasakladı" ifadeleri kullanıldı.

    Dünya basını Riyad'daki Süper Kupa krizini unutmadı: Çöldeki derbide büyük sıkıntı!

    The Sun yaşananları "Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupa maçı takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle son dakikada iptal edildi" başlığıyla yayınladı. Haberde Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği belirtilirken, oyuncuların anlaşmazlık nedeniyle otellerinden çıkmadıkları da eklendi.

    DailyMail ise haberi "Suudi Arabistan Türkiye'nin kurucusunun pankartlarını yasakladı" başlığıyla paylaştı.

    Reuters, karşılaşmanın Ankara-Riyad yakınlaşması sonrası bu ülkede düzenlenmek istendiğine dikkat çekti.

    Haber ajansı AP ise İspanya ve İtalya süper kupa karşılaşmalarının ocak ayında Suudi Arabistan'da yapılacağını hatırlattı.

    FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTANBUL'A DÖNDÜ

    Maç ertelendi! Fenerbahçe kafilesi yurda döndü
    Oynat

    Maç ertelendi! Fenerbahçe kafilesi yurda döndü

    Fenerbahçe-Galatarasay arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a döndü. Kulüpler ortak bildiride 'Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' açıklamasında bulundu. İsmail Kartal, kendilerini karşılayan taraftarlara teşekkür etti.

    Galatasaray kafilesi yurda döndü! Galatasaray taraftarından coşkulu karşılama
    Oynat

    Galatasaray kafilesi yurda döndü! Galatasaray taraftarından coşkulu karşılama

    Fenerbahçe-Galatarasay arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi.Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi İstanbula döndü.Kulüpler ortak bildiride 'Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' açıklamasında bulundu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper KupaFenerbahçeGalatasaraySuudi ArabistanRiyad
    Haberler > Spor > Dünya basını Riyad'daki Süper Kupa krizini unutmadı: Çöldeki derbide büyük sıkıntı!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Süper Kupa organizatörü Riyadh Season'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması - SporSüper Kupa organizatörü Riyadh Season'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklamasıSuudi Arabistan'da oynayan Merih Demiral'den tepki: Allah belanızı versin - SporSuudi Arabistan'da oynayan Merih Demiral'den tepki: Allah belanızı versinFenerbahçe ve Galatasaray'a coşkulu karşılama - SporFenerbahçe ve Galatasaray'a coşkulu karşılamaBüyükekşi'ye yol göründü! Önce Faruk Koca, sonra Ecmel başkan, şimdi de Süper Kupa... - SporBüyükekşi'ye yol göründü! Önce Faruk Koca, sonra Ecmel başkan, şimdi de Süper Kupa...Beşiktaş'ta son umut Bruno Genesio - SporBeşiktaş'ta son umut Bruno GenesioMauro Icardi'nin gözü hala kan çanağı! - SporMauro Icardi'nin gözü hala kan çanağı!Akşener'den Riyad krizi sonrası Süper Kupa önerisi: İki takım da şampiyon ilan edilsin - SporAkşener'den Riyad krizi sonrası Süper Kupa önerisi: İki takım da şampiyon ilan edilsinFenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak TFF Süper Kupa açıklaması - SporFenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak TFF Süper Kupa açıklamasıRiyad'daki kriz sonrası flaş iddia: Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi’nin istifasını istedi - SporRiyad'daki kriz sonrası flaş iddia: Erdoğan, TFF Başkanı Büyükekşi’nin istifasını istediGalatasaray ve Fenerbahçe'nin uçağı ne zaman İstanbul'a inecek? - SporGalatasaray ve Fenerbahçe'nin uçağı ne zaman İstanbul'a inecek?
    Sonraki Haber Yükleniyor...