Dünya basını Riyad'daki Süper Kupa krizini unutmadı: Çöldeki derbide büyük sıkıntı!

30 Aralık 2023 10:08 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 10:09

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da yaşanan anlaşmazlıklar sonrası ileri bir tarihe ertelendi.

Dünya basını yaşanan krizi sayfalarına taşıyarak iki Türk takımın maç yapmadan ülkelerine dönmek zorunda kaldığını belirtti.

'TÜRK FUTBOLUNDA YENİ KARIŞIKLIK'

İspanyol "Mundo Deportivo" yayına "Türk futbolunda yeni karışıklık" manşetiyle çıktı. Mundo Deportivo, Suudi yetkililer ile Türk tarafının gün boyu süren müzakerelere rağmen uzlaşamadığını aktardı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Süper Kupa finalinin tartışmalar nedeniyle iptal edildiğini yazdı. Krizin İstiklal Marşı'nı okutturmamaları ve Atatürk pankartlarını kabul etmemeleri nedeniyle çıktığını belirten haberde, 2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ardından Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin onarılmaya çalışıldığı hatırlatıldı.

'ÇÖLDEKİ DERBİDE BÜYÜK SIKINTI'

Almanya'nın popüler yayın organlarından Bild, "Çöldeki derbide büyük sıkıntı" başlığını attı. Bild, Suudi polisinin Fenerbahçe soyunma odasına girerek Atatürk baskılı tişörtleri toplamak istediğini de yazdı.

İtalyan La Gazzetta Dello Sport gazetesi, ertelenen finali "Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki İstanbul derbisi iptal edildi" başlığıyla servis etti.

Mirror gazetesi, haberinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk'ü anmasına izin verilmediği belirtildi. Haberde, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Suudi yetkililer arasında yapılan anlaşmanın ardından maç Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumunda oynanacaktı. Ancak maçın başlamasına saatler kala Suudiler, iki tarafın da ısınma hareketleri sırasında modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı tişörtleri giymelerini yasakladı" ifadeleri kullanıldı.

The Sun yaşananları "Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupa maçı takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle son dakikada iptal edildi" başlığıyla yayınladı. Haberde Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği belirtilirken, oyuncuların anlaşmazlık nedeniyle otellerinden çıkmadıkları da eklendi.

DailyMail ise haberi "Suudi Arabistan Türkiye'nin kurucusunun pankartlarını yasakladı" başlığıyla paylaştı.

Reuters, karşılaşmanın Ankara-Riyad yakınlaşması sonrası bu ülkede düzenlenmek istendiğine dikkat çekti.

Haber ajansı AP ise İspanya ve İtalya süper kupa karşılaşmalarının ocak ayında Suudi Arabistan'da yapılacağını hatırlattı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTANBUL'A DÖNDÜ

Oynat Maç ertelendi! Fenerbahçe kafilesi yurda döndü Fenerbahçe-Galatarasay arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a döndü. Kulüpler ortak bildiride 'Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' açıklamasında bulundu. İsmail Kartal, kendilerini karşılayan taraftarlara teşekkür etti.