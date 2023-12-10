Yusuf Sarı transferi canlı yayında açıklandı! '5 milyon euro'ya hayırlı olsun'
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adana Demirspor forması altında gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Sarı'nın devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Beşiktaşlı eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı hakkında gündem olacak açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım'ın kadrosuna girmeyi başaran Yusuf'a taliplerin olduğunu öne süren Karadeniz, yıldız oyuncunun Beşiktaş'a imza atacağını öne sürdü.
SkySpor Youtube kanalında konuşan Batuhan Karadeniz, "Yusuf Sarı, 5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Bir iki transfer haberi daha var" dedi.
YUSUF SARI'YA YOĞUN İLGİ
Fransa'da Marsilya altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu, 2019'da 250 bin euro bedelle Trabzonspor'a imza atmıştı.
Burada beklentileri karşılayamayan Yusuf, Rizespor'a gittikten sonra Temmuz 2022'de Adana Demirspor'un kadrosuna dahil oldu.
Kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Sarı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girmeyi başardı.
Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncunun devre arası takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.