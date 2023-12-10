Yusuf Sarı transferi canlı yayında açıklandı! '5 milyon euro'ya hayırlı olsun'

10 Aralık 2023 10:46 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 11:02

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaşlı eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı hakkında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın kadrosuna girmeyi başaran Yusuf'a taliplerin olduğunu öne süren Karadeniz, yıldız oyuncunun Beşiktaş'a imza atacağını öne sürdü.

SkySpor Youtube kanalında konuşan Batuhan Karadeniz, "Yusuf Sarı, 5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Bir iki transfer haberi daha var" dedi.

YUSUF SARI'YA YOĞUN İLGİ

Fransa'da Marsilya altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu, 2019'da 250 bin euro bedelle Trabzonspor'a imza atmıştı.

Burada beklentileri karşılayamayan Yusuf, Rizespor'a gittikten sonra Temmuz 2022'de Adana Demirspor'un kadrosuna dahil oldu.

Kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Sarı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girmeyi başardı.

Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncunun devre arası takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.