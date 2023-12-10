Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
  • Üyelik
    • Haberler > Spor > Yusuf Sarı transferi canlı yayında açıklandı! '5 milyon euro'ya hayırlı olsun'

    Yusuf Sarı transferi canlı yayında açıklandı! '5 milyon euro'ya hayırlı olsun'

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yusuf Sarı transferi canlı yayında açıklandı! &#039;5 milyon euro&#039;ya hayırlı olsun&#039;
    Batuhan Karadeniz, Beşiktaş, Adana Demirspor

    Adana Demirspor forması altında gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Sarı'nın devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi.

    Beşiktaşlı eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı hakkında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

    A Milli Takım'ın kadrosuna girmeyi başaran Yusuf'a taliplerin olduğunu öne süren Karadeniz, yıldız oyuncunun Beşiktaş'a imza atacağını öne sürdü.

    SkySpor Youtube kanalında konuşan Batuhan Karadeniz, "Yusuf Sarı, 5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Bir iki transfer haberi daha var" dedi.

    Yusuf Sarı transferi canlı yayında açıklandı! '5 milyon euro'ya hayırlı olsun'

    YUSUF SARI'YA YOĞUN İLGİ

    Fransa'da Marsilya altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu, 2019'da 250 bin euro bedelle Trabzonspor'a imza atmıştı.

    Burada beklentileri karşılayamayan Yusuf, Rizespor'a gittikten sonra Temmuz 2022'de Adana Demirspor'un kadrosuna dahil oldu.

    Kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Sarı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girmeyi başardı.

    Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncunun devre arası takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.

     

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...